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      У Путіна прокоментували ситуацію з обміном полоненими

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      У Кремлі відзначили прогрес у питанні обміну полоненими
      У Кремлі відзначили прогрес у питанні обміну полоненими / ТАСС

      У Кремлі відзначають прогрес у питанні обміну полоненими і вважають цей процес дуже важливим "для всієї атмосфери врегулювання". Однак деталей переговорів там не розкривають.

      Так можливість реалізації обміну прокоментував помічник президента Росії Юрій Ушаков, пише ТАСС.

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Він, повторюючи пропагандистську риторику, зазначив, що цей процес "важливий для всієї атмосфери навколо врегулювання української кризи".

      Взаємодія на цю тему (обміну полоненими – 24 канал) здійснюється в закритому режимі, але певний прогрес я, звичайно, можу підтвердити,
      – сказав представник Кремля.

      Чому 30 сепрня очікували обміну полоненими? 

      Від ранку 30 серпня у аеропорту "Київ" зібралися журналісти, оскільки з'явилась інформація про швидке прибуття літака з полоненими українцями. Туди ж поїхали і родичі незаконно ув'язнених у Росії українських моряків. Однак після чергової інформаційної хвилі у ЗМІ СБУ повідомила – 30 серпня обміну точно не буде. 

      Дату 30 серпня раніше анонсували, зокрема, народний депутат Ахтем Чийгоз, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов, правозахисник росіян Валентин Рибін. Однак наразі немає офіційної інформації, коли ж обмін все таки відбудеться.

      Неофіційно говорять про 28 українців, які мають повернутися додому – полонені моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Микола Карпюк і Володимир Балух. Що про них відомо – читайте тут.

      То у якому форматі може відбутися обмін? 
      Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 російського міста Лабитнангі. Російські ЗМІ повідомляють, що він досі перебуває у Бутирському ізоляторі – найбільшій в'язниці Москви.

      Думка: Путін затягує обмін полоненими: що Кремль вимагає від України

      Однак опублікований у ЗМІ список виглядає так:

      1. Олег Сенцов,
      2. Павло Гриб,
      3. Микола Карпюк,
      4. Володимир Балух,
      5. Юрій Будзило,
      6. В'ячеслав Зінченко,
      7. Андрій Оприско,
      8. Сергій Цибізов,
      9. Андрій Артеменко,
      10. Володимир Терещенко,
      11. Євген Семідоцький,
      12. Віктор Беспальченко,
      13. Андрій Шевченко,
      14. Володимир Варимез,
      15. Михайло Власюк,
      16. Богдан Головаш,
      17. Сергій Чуліба,
      18. Олег Мельничук,
      19. Богдан Небилиця,
      20. Владислав Костишин,
      21. Сергій Попов,
      22. Юрій Без'язичний,
      23. Роман Мокряк,
      24. Андрій Ейдер,
      25. Андрій Драч,
      26. Володимир Лісовий,
      27. Денис Гриценко,
      28. Василь Сорока.

      Щодо Романа Сущенка, Євгена Панова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха наразі інформації немає.

      blog_ava
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      Теги: Обмін полоненими Українці в полоні РФ Україна – Росія Заручники Володимир Путін Новини Росії Новини політики
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