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      Путін затягує обмін полоненими: що Кремль вимагає від України

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      Путін затягує обмін полоненими, бо хоче звільнення Цемаха
      Путін затягує обмін полоненими, бо хоче звільнення Цемаха / tass.ru

      Росія спеціально затягує обмін полоненими, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну. Зокрема, Путін хоче, аби Київ відпустив підозрюваного в причетності до катастрофи МН17 на Донбасі Володимира Цемаха.

      Воєнний експерт та журналіст Юрій Бутусов пише, що саме звільнення Цемаха підштовхнуло Путіна до переговорів з українською владою про обмін полонених.

      Важливо: Обміну полонених між Україною та РФ 30 серпня не буде, – СБУ

      Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха – командира роти найманців в 2014-му в Сніжному, який є одним з підозрюваних в розслідуванні збиття "Боїнга МН-17". Цемах є однією з найголовніших цілей прокуратури Нідерландів. Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори про звільнення полонених,
      – повідомив Бутусов.

      Літак Boeing-777 рейсу MH17 належав авіакомпанії Malaysia Airlines і виконував рейс з Амстердама до малайзійського Куала-Лумпур. Збили його бойовики поблизу Тореза 17 липня 2014 року за допомогою комплексу "Бук". Внаслідок катастрофи загинули усі пасажири та члени екіпажу літака: загалом на його борту перебували 298 осіб.

      Відповідальною за цей інцидент вважають Росію. Такої думки офіційно дотримується не лише Україна, а й Австралія, Нідерланди та США. Натомість Кремль традиційно відкидає усі обвинувачення.

      Він пояснив, що Росія всіма силами хоче зірвати судовий процес щодо збиття над окупованим Донбасом "Боїнга", який почнеться в Нідерландах в 2020-му році.

      "Суду потрібні не тільки висновки експертів, а й свідки. А Цемах може заговорити, якщо буде вивезений в Нідерланди і отримає гарантії притулку. Його видача в Нідерланди носить для слідчих принциповий характер, саме тому він так важливий для Росії, щоб нанести удар по розслідуванню, і перекласти відповідальність на Україну", – наголосив експерт.

      Важливо: Збиття MH17: Затриманий Цемах може стати ключовим свідком на суді у Нідерландах

      За словами журналіста, якщо Україна звільнить Цемаха, то отримає від Нідерландів претензії про зрив ключового розслідування і домогу РФ уникнути відповідальності за трагедію.

      Більш того – санкції ЄС були введені після того, як Росія збила "Боїнг". І в наших інтересах, щоб ці санкції були переговорною позицією під час обговорення нової редакції Мінських угод. Санкції ЄС – це потужний важіль, щоб змушувати Путіна, в принципі, про що-небудь з нами домовлятися надалі,
      – сказав Бутусов.

      Щодо обміну полоненими, то зараз йдуть багаторівневі переговори, які вимагають тривалого часу. Тому, піднімати інформаційну хвилю про повернення українців з Росії не варто.

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Про ймовірний обмін Цемаха на полонених українців пише і засновник британського розслідувального видання "Bellingcat" Еліот Гіґґінс. За його словами, видача бойовика Росії не піде на користь Україні.

      Досить безхребетна угода української влади, яка вплине на юридичну справу MH17. Цемах – український громадянин, а не російський, тож прагнення Росії вивести його з-під варти в Україні дещо говорить. Ще більше ознак очевидної провини Росії у справі MH17,
      – відзначив він.

      Хто такий Володимир Цемах і чому він важливий для РФ?Служба безпеки України 27 червня провела спецоперацію на території так званої "ДНР" і затримала колишнього "командира ППО" проросійських бойовиків в місті Сніжне Володимира Цемаха. Його заарештували на два місяці.

      В інтерв'ю російським пропагандистам Цемах розповідав про збиття Boeing рейсу MH17 і пояснював, що бойовики, мовляв, цілилися в українські літаки. Бойовик розповідав і про те, як витягував "якогось пацана" та ховав "щось". Що саме ховав Цемах – на відео "запікали". Однак журналісти, читаючи по губах, висловили впевненість, що той говорив саме про ЗРК "Бук".

      Згодом терористичне угруповання "ДНР" включило Цемаха в список осіб, яких хотіли б обміняти на полонених українців.

      Дивіться відео із зізнаннями Цемаха:

       

      Що відомо про обмін полоненими?Україна та Росія планують обмін у форматі "33 на 33", пишуть ЗМІ. Найімовірніше, серед 33 звільнених Росією українських бранців можуть опинитися 24 українські моряки, а також низка незаконно засуджених у Росії українців, серед яких Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко.

      Російські ЗМІ повідомляли, що 29 серпня українських бранців масово везли в аеропорт "Остаф'єво", що у Підмосков'ї.

      Екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що 30 серпня починається обмін полоненими між Україною та Росією. Згодом, з'явилася інформація, що бранці Кремля вже вилетіли з Росії.

      До того ж, у ніч на 30 серпня новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка поширив у своєму Facebook повідомлення співробітниці Верховної Ради Анни Ісламової, де вказано, що в Україну з російського полону повертаються українці. Проте, жодної офіційної інформації про повернення моряків немає.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Розслідування MH17 Обмін полоненими Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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