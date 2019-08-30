Обміну полонених між Україною та РФ 30 серпня не буде, – СБУ
Служба безпека України повідомила, що у п'ятницю, 30 серпня, процес обміну між українськими та російськими полоненими не відбудеться.
Співрозмовник "Інтерфакс-Україна" наголосив, що нова дата обміну наразі не відома.
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"Не сьогодні – це точно", – додав він.
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