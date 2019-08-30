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      Обміну полонених між Україною та РФ 30 серпня не буде, – СБУ

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      Обміну полонених між Україною та РФ 30 серпня не буде
      Обміну полонених між Україною та РФ 30 серпня не буде

      Служба безпека України повідомила, що у п'ятницю, 30 серпня, процес обміну між українськими та російськими полоненими не відбудеться.

      Співрозмовник "Інтерфакс-Україна" наголосив, що нова дата обміну наразі не відома.

      Читайте також: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      "Не сьогодні – це точно", – додав він.

      Новина доповнюється.

      blog_ava
      24 полонені українські моряки повернулися до України, – ЗМІ
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      Теги: Новини України
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