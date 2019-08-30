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      Адвокат підтвердив, що полонені моряки повертаються до України

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      Українські моряки повертаються до України
      Українські моряки повертаються до України / radiosvoboda.org

      24 військовополонені Російською Федерацією українські моряки повертаються до України. Раніше ЗМІ стверджували, що бранці Кремля уже прибули у Київ.

      Адвокат одного з українських моряків Айдер Азаматов підтвердив, що вчора моряків вивезли з СІЗО Москви на Київ, пише "Громадське".

      Важливож: Особливий статус Донбасу та інші умови: Україна може заплатити дорогу ціну за повернення бранців

      Російські Telegram-канали стверджують, що обмін ще не завершений, але частина полонених вже передані. "Коли процедура завершиться, то сторони про це оголосять", – пишуть російські ЗМІ.

      Новина доповнюється.

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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