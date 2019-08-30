Адвокат підтвердив, що полонені моряки повертаються до України
176
24 військовополонені Російською Федерацією українські моряки повертаються до України. Раніше ЗМІ стверджували, що бранці Кремля уже прибули у Київ.
Адвокат одного з українських моряків Айдер Азаматов підтвердив, що вчора моряків вивезли з СІЗО Москви на Київ, пише "Громадське".
Важливож: Особливий статус Донбасу та інші умови: Україна може заплатити дорогу ціну за повернення бранців
Російські Telegram-канали стверджують, що обмін ще не завершений, але частина полонених вже передані. "Коли процедура завершиться, то сторони про це оголосять", – пишуть російські ЗМІ.
Новина доповнюється.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі