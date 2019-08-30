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      Адвокат подтвердил, что пленные моряки возвращаются в Украину

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      Украинские моряки возвращаются в Украину
      Украинские моряки возвращаются в Украину / radiosvoboda.org

      24 военнопленных Российской Федерацией украинских моряка возвращаются в Украину. Ранее СМИ утверждали, что пленники Кремля уже прибыли в Киев.

      Адвокат одного из украинских моряков Айдер Азаматов подтвердил, что вчера моряков вывезли из СИЗО Москвы на Киев, пишет "Громадское".

      Важно: Особый статус Донбасса и другие условия: Украина может заплатить дорогую цену за возвращение пленников

      Айдер Азаматов отметил, что пленных вывезли ночью и, скорее всего, они уже в Киеве. Он также добавил, что среди адвокатов в Киев почти никто не едет.

      Скорее всего будет один представитель – координатор Николай Полозов, ведь не было условия, чтобы все защитники присутствовали,
      – сказал Азаматов.

      Российские Telegram-каналы утверждают, что обмен еще не завершен, но часть пленных уже переданы. "Когда процедура завершится, то стороны об этом объявят", – пишут российские СМИ.

      Обратите внимание! Какие освобожденные пленники Кремля должны вернуться в Украину и что о них известно – читайте здесь.

      В Офисе Президента Украины также отметили, что обмен пленными не завершился. Процесс взаимного освобождения заключенных между Россией и Украиной продолжается.

      Важно: 24 пленных украинских моряка вернулись в Украину, – СМИ

      Ранее ряд журналистов и политиков сообщали, что обмен пленными между Украиной и Россией уже начался, а пленники Кремля вылетели из России в Украину. Известно, что в списках на обмен есть 24 военнопленных украинских моряка, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух. Вероятно, речь идет об обмене в формате "33 на 33".

      Что известно о потенциальном обмене пленными?Накануне СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Вероятнее всего, среди 33 освобожденных Россией украинских пленников могут оказаться 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко.

      Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа состоится обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии, появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России. В аэропорту "Киев" (Жуляны) их лично будет встречать президент Зеленский. Пока нет официальной информации, что самолет уже приземлился в Украине.

      Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово везли в аэропорт "Остафьево", что в Подмосковье.

      Среди лиц, которых Украина в рамках обмена передаст России, может быть руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которому накануне изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство.

      blog_ava
      Удастся ли Зеленскому и подконтрольным ему Кабмину с Радой изменить страну
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      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Обмен пленными Украинские моряки в плену
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