Сенцов досі залишається у Росії, – ЗМІ

Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов все ще перебуває в Бутирському ізоляторі – найбільшій в'язниці Москви.

У спецблок Бутирського ізолятора Сенцова помістили ще вчора (29 серпня – 24 канал), про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на власні джерела.

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Видання зазначає, що український режисер перебуває там і досі.

По-перше, ця інформація строго конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його знайти, оскільки його поміщено в спецблок Бутирської в'язниці, який практично недоступний для інших,

– цитує видання пояснення джерело брак інформації про перебування Сенцова.

Водночас у Службі безпеки України повідомляють, що у п'ятницю, 30 серпня, обміну між українськими та російськими полоненими не буде. Однак там додають, що у процесі немає ніяких труднощів – "усе по плану".

Однак ЗМІ із посиланнями на власні джерела повідомляють, що Олег Сенцов та інші в'язні Кремля вже в Україні. Вони нібито прибули на військовий аеродром, однак де саме – іфнормації немає.

Що відомо про ув’язнення Сенцова в Росії?10 травня 2014 року Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в анексованому Криму. Російські окупанти звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році режисера засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Голодування тривало 145 днів, але політв’язень змушений був його припинити через загрозу примусового годування. Сенцов також написав заповіт на творчість у разі смерті. У 2018 році його нагородили премією Сахарова "За свободу думки". Відзнаку в приміщенні Європарламенту замість бранця забрала його сестра, Наталка Каплан.

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Процес обміну полоненими: деталі

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).



Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі. Де він зараз перебуває, невідомо, однак ці дії також пов'язують із його можливим обміном.



Від ранку 30 серпня у аеропорту "Київ" зібралися журналісти, оскільки з'явилась інформація про швидке прибуття літака з полоненими українцями. Туди ж поїхали і родичі незаконно ув'язнених у Росії українських моряків.