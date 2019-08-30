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      Сенцов досі залишається у Росії, – ЗМІ

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      Олег Сенцов досі в Бутирському ізоляторі
      Олег Сенцов досі в Бутирському ізоляторі / life.pravda.com.ua

      Незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов все ще перебуває в Бутирському ізоляторі – найбільшій в'язниці Москви.

      У спецблок Бутирського ізолятора Сенцова помістили ще вчора (29 серпня – 24 канал), про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на власні джерела.

      Важливо: Повернення полонених українців: що наразі відомо

      Видання зазначає, що український режисер перебуває там і досі.

      По-перше, ця інформація строго конфіденційна, по-друге, журналісти не могли його знайти, оскільки його поміщено в спецблок Бутирської в'язниці, який практично недоступний для інших,
      – цитує видання пояснення джерело брак інформації про перебування Сенцова.

      Водночас у Службі безпеки України повідомляють, що у п'ятницю, 30 серпня, обміну між українськими та російськими полоненими не буде. Однак там додають, що у процесі немає ніяких труднощів – "усе по плану". 

      Однак ЗМІ із посиланнями на власні джерела повідомляють, що Олег Сенцов та інші в'язні Кремля вже в Україні. Вони нібито прибули на військовий аеродром, однак де саме – іфнормації немає. 

      Що відомо про ув’язнення Сенцова в Росії?10 травня 2014 року Олега Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в анексованому Криму. Російські окупанти звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році режисера засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Голодування тривало 145 днів, але політв’язень змушений був його припинити через загрозу примусового годування. Сенцов також написав заповіт на творчість у разі смерті. У 2018 році його нагородили премією Сахарова "За свободу думки". Відзнаку в приміщенні Європарламенту замість бранця забрала його сестра, Наталка Каплан.

      Читайте також: Що кажуть рідні полонених про їх повернення в Україну

      Процес обміну полоненими: деталі

      Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців. Серед них – Володимир Балух, Павло Гриб, Микола Карпюк, Станіслав Клих і Олександр Кольченко (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      Напередодні українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова вивезли з колонії №8 з російського міста Лабітнангі. Де він зараз перебуває, невідомо, однак ці дії також пов'язують із його можливим обміном.

      Від ранку 30 серпня у аеропорту "Київ" зібралися журналісти, оскільки з'явилась інформація про швидке прибуття літака з полоненими українцями. Туди ж поїхали і родичі незаконно ув'язнених у Росії українських моряків. 

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      Теги: Українці в полоні РФ Олег Сенцов Обмін полоненими Українські моряки в полоні Україна – Росія Новини Росії Новини України Новини політики
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