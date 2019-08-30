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      Сенцов до сих пор находится в России, – СМИ

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      Олег Сенцов до сих пор в Бутырском изоляторе
      Олег Сенцов до сих пор в Бутырском изоляторе / life.pravda.com.ua

      Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов все еще находится в Бутырском изоляторе – самой большой тюрьме Москвы.

      В спецблок Бутырского изолятора Сенцова поместили еще вчера (29 августа – 24 канал), об этом сообщает российский "Интерфакс", ссылаясь на собственные источники.

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Издание отмечает, что украинский режиссер находится там до сих пор.

      Во-первых, эта информация строго конфиденциальная, во-вторых, журналисты не могли его найти, поскольку он помещен в спецблок Бутырской тюрьмы, который практически недоступен для других,
      – цитирует издание объяснения источника о недостатке информации о пребывании Сенцова.

      В то же время в Службе безопасности Украины сообщают, что в пятницу, 30 августа, обмена между украинскими и российскими пленными не будет. Однако там добавляют, что в процессе нет никаких трудностей – "все по плану".

      Однако СМИ со ссылками на собственные источники сообщают, что Олег Сенцов и другие узники Кремля уже в Украине. Они якобы прибыли на военный аэродром, однако где именно – информации нет.

      Что известно о процессе обмена пленными?

      Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, наиболее вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украицев. Среди них – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Накануне украинского режиссера и пленника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Лабытнанги. Где он сейчас находится, неизвестно, однако эти действия также связывают с его возможным обменом.

      С утра 30 августа, в аэропорту "Киев" собрались журналисты, поскольку появилась информация о скором прибытии самолета с пленными украинцами. Туда же поехали и родственники незаконно удерживаемых в России украинских моряков.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Украинские моряки в плену Обмен пленными Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
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