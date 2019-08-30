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      Самолет с пленными украинцами приземлился на военном аэродроме, – СМИ

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      Самолет с пленными украинцами приземлился на военном аэродроме, – СМИ
      / Коллаж 24 канала

      Незаконно заключенные в России Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также другие узники Кремля, уже в Украине. Они прибыли на военный аэродром.

      Точное расположение этого аэродрома не указывают, об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственный источник.

      О главном: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Так, самолет якобы прибыл в Украину в 5 утра 30 августа. Отметим, именно это время прибытия пленников Кремля называл главный редактор российского издания "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

      Самолет летел через Эстонию и приземлился на одном из военных аэродромов. Где именно, не скажу,
      – цитирует издание слова источника.

      По словам собеседника, удерживаемые в Украине россияне в час ночи вылетели в РФ. Они уже находятся там.

      "Поймите, не все наши пленные в нормальном физическом и эмоциональном состоянии. Им нужно прийти в себя", – так комментирует собеседник издания отсутствие официальной информации относительно обмена.

      Издание отмечает, что в Украину прилетели пленные моряки, также Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов.

      Источник также сообщает, что среди них "должен быть и Эдем Бекиров". Однако отметим, накануне "суд" оккупированного Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову. Его выпустили из следственного изолятора под обязательство явиться в "суд" на рассмотрение дела.

      Но Сецов есть. Его меняли с Вышинским немного по другой процедуре,
      – пишет издание.

      Задержка с обменом якобы вызвана оформлением документов, поскольку "не у всех были даже паспорта, надо было их выдавать".

      Что известно о процессе обмена пленными?Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, самым вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев. Среди них – Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клих и Александр Кольченко (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).

      Накануне украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова вывезли из колонии №8 из российского города Лабитнанги. Где он сейчас находится, неизвестно, однако эти действия также связывают с его возможным обменом.

      Зато ожидается, что среди лиц, переданных России, будет руководитель филиала российского информагентства "РИА Новости" – "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на личное обязательство.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Обмен пленными Украинцы в плену РФ Украинские моряки в плену Олег Сенцов Роман Сущенко
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