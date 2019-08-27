13:07
27 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: В России дефицит ОМОНовцев. Епархия по чрезвычайным ситуациям.
      Вєсті Кремля
      19:54, 24 августа
      Вести.UA. Жир: Луценко "развеял" мифы о Порошенко. Куда метит Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:11, 24 августа
      Кто и за сколько продает государственные корабли: резонансное расследование
      ЦРУ
      09:00, 23 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САММИТ G7 ВЕРХОВНАЯ РАДА АНДРЕЙ БОГДАН ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО

      98 Читати новину українською
      Оккупанты выпустили из СИЗО тяжелобольного Эдема Бекирова
      Оккупанты выпустили из СИЗО тяжелобольного Эдема Бекирова / uatv.ua

      "Суд" оккупированного Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову. Его выпустили из следственного изолятора под обязательство явиться в "суд" на рассмотрение дела.

      В целом Бекиров провел в заключении 258 дней, отметил журналист Антон Наумлюк.

      Это стоит увидеть: Им меня не сломать: трогательное письмо политзаключенного Бекирова к крымским татарам

      Этот шаг со стороны оккупантов является очень важным для жизни и здоровья украинского политзаключенного, поскольку в последнее время у Бекирова существенно ухудшилось здоровье – у него защемил нерв в позвоночнике, из-за чего пленник даже не мог встать с постели.

      Ранее уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, что 27 августа должна состояться госпитализация Эдема Бекирова на недельное стационарное обследование.

      Что известно о Бекирове и его аресте?​
      Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть задержала его и подозревает в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Впоследствии появилась информация, что у политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладен предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.

      blog_ava
      Сто дней президента Зеленского: об увольнениях и назначениях
      сегодня
      2056
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Людмила Денисова Украинцы в плену РФ Крымские татары
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      сегодня , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      Катерина Одарченко 70
      В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      сегодня , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      Павло Казарін 88
      Если не банк: где безопасно хранить ценности
      сегодня , 11:00 Если не банк: где безопасно хранить ценности
      99
      Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      сегодня , 12:15 Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО
      97
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 11:42 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 155
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук