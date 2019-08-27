Оккупационный "суд" Симферополя выпустил тяжелобольного пленника Бекирова из СИЗО

"Суд" оккупированного Симферополя изменил меру пресечения тяжелобольному политзаключенному Эдему Бекирову. Его выпустили из следственного изолятора под обязательство явиться в "суд" на рассмотрение дела.

В целом Бекиров провел в заключении 258 дней, отметил журналист Антон Наумлюк.

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Этот шаг со стороны оккупантов является очень важным для жизни и здоровья украинского политзаключенного, поскольку в последнее время у Бекирова существенно ухудшилось здоровье – у него защемил нерв в позвоночнике, из-за чего пленник даже не мог встать с постели.

Ранее уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, что 27 августа должна состояться госпитализация Эдема Бекирова на недельное стационарное обследование.

Что известно о Бекирове и его аресте?​

Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть задержала его и подозревает в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.



Впоследствии появилась информация, что у политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладен предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.