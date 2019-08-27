12:57
27 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САМІТ G7 ВЕРХОВНА РАДА АНДРІЙ БОГДАН ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САМІТ G7 ВЕРХОВНА РАДА АНДРІЙ БОГДАН ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Окупаційний "суд" Сімферополя випустив важкохворого бранця Бекірова з СІЗО

      191 Читать новость на русском
      Окупанти випустили з СІЗО важкохворого Едема Бекірова
      Окупанти випустили з СІЗО важкохворого Едема Бекірова / uatv.ua

      "Суд" окупованого Сімферополя змінив міру запобіжного заходу важкохворому політв'язню Едему Бекірову. Його випустили зі слідчого ізолятора під зобов'язання з'явитися до "суду" на розгляд справи.

      Загалом Бекіров провів в ув'язненні 258 днів, зазначив журналіст Антон Наумлюк.

      Це варто побачити: Їм мене не зламати: зворушливий лист політв'язня Бекірова до кримських татар

      Цей крок з боку окупантів є дуже важливим для життя та здоров'я українського політв'язня, оскільки протягом останнього часу Бекіров суттєво погіршилося здоров'я – у нього защемив нерв у хребті, через що бранець навіть не міг встати з ліжка.

      Раніше уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповідала, що 27 серпня має відбутися госпіталізація Едема Бекірова на тижневе стаціонарне обстеження.

      Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст. Він народився у 1961 році й постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на кордоні з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Згодом з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.

      blog_ava
      Хто замінить Гройсмана на посаді прем'єра: думка експерта
      сьогодні
      5608
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Криму Людмила Денісова Українці в полоні РФ Кримські татари
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      сьогодні , 12:50 Норвезький приклад для України: як турбуватись про майбутні покоління
      Катерина Одарченко 22
      В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      сьогодні , 12:30 В каком случае протестующие в Москве могут победить Путина
      Павло Казарін 150
      Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      сьогодні , 11:00 Якщо не банк: де безпечно зберігати цінності
      420
      Окупаційний "суд" Сімферополя випустив важкохворого бранця Бекірова з СІЗО
      сьогодні , 12:14 Окупаційний "суд" Сімферополя випустив важкохворого бранця Бекірова з СІЗО
      191
      Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
      сьогодні , 11:42 Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон
      Михайло Гема 627
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук