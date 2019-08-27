Окупаційний "суд" Сімферополя випустив важкохворого бранця Бекірова з СІЗО

"Суд" окупованого Сімферополя змінив міру запобіжного заходу важкохворому політв'язню Едему Бекірову. Його випустили зі слідчого ізолятора під зобов'язання з'явитися до "суду" на розгляд справи.

Загалом Бекіров провів в ув'язненні 258 днів, зазначив журналіст Антон Наумлюк.

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Цей крок з боку окупантів є дуже важливим для життя та здоров'я українського політв'язня, оскільки протягом останнього часу Бекіров суттєво погіршилося здоров'я – у нього защемив нерв у хребті, через що бранець навіть не міг встати з ліжка.

Раніше уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповідала, що 27 серпня має відбутися госпіталізація Едема Бекірова на тижневе стаціонарне обстеження.

Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст. Він народився у 1961 році й постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на кордоні з Кримом 12 грудня 2018 року.



Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.



Згодом з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.