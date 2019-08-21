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      Не минуло й двох місяців: важкохворому Бекірову таки дозволять пройти обстеження

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      Агресор дозволить Бекірову пройти тижневе стаціонарне обстеження
      Агресор дозволить Бекірову пройти тижневе стаціонарне обстеження / atr.ua

      Важкохворого бранця російської влади Едема Бекірова доставили у сімферопольську лікарню. Його оглянули ендокринолог, невролог, кардіолог, а також були взяті аналізи крові і сечі.

      У вівторок, 27 серпня, Бекірова мають госпіталізувати в Республіканську лікарню неврології цивільного типу для подальшого стаціонарного обстеження, яке триватиме 7-8 днів, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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      За її словами, коли будуть відомими результати обстежень, буде скликана лікарська комісія, яка має визначити, чи може він утримуватися в умовах слідчого ізолятора.

      Сподіваюся, що за результатами обстежень Едему Бекірову буде надана необхідна медична допомога в повному обсязі, а також вдасться змінити запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт,
      – підкреслила уповноважена з прав людини.

      Вона також зазначила, що оскільки проведення цих обстежень ініціює уряд Росії, то є підстави говорити про виконання другого рішення ЄСПЛ щодо кримського татарина Едема Бекірова.

      Мовиться про рішення, яким Європейський суд з прав людини зобов'язав окупантів перемістити важкохворого політв'язня до медичного закладу.

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      "Я знову закликаю міжнародну спільноту тримати справу пана Бекірова під пильним наглядом та не допускати порушення його прав і свобод", – резюмувала Людмила Денісова.

      Що відомо про Бекірова та його арешт?Едем Бекіров – кримськотатарський активіст. Він народився у 1961 році й постійно мешкав у Херсонській області. Російські силовики затримали його на кордоні з Кримом 12 грудня 2018 року.

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, аби відвідати матір та інших родичів. Однак окупаційна влада затримала його і підозрює у транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів. Сам активіст всі звинувачення відкидає.

      Згодом з'явилась інформація, що у політв'язня защемлення нерва у хребті. Адвокат Бекірова Олексій Ладін припускає, що це могло відбутися через неналежні умови тримання. Через проблеми зі спиною українець не міг навіть встати з ліжка.

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      Теги: Новини політики Новини України Кримські татари Анексія Криму Українці в полоні РФ Україна – Росія Європейський суд
      Джерело: 24 канал
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