Не прошло и двух месяцев: тяжелобольному Бекирову таки позволят пройти обследование

Тяжелобольного пленника российской власти Эдема Бекирова доставили в симферопольскую больницу. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи.

Во вторник, 27 августа, Бекирова должны госпитализировать в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, когда будут известны результаты обследований, будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях следственного изолятора.

Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест,

– подчеркнула уполномоченная по правам человека.

Она также отметила, что поскольку проведение этих обследований инициирует правительство России, то есть основания говорить о выполнении второго решения ЕСПЧ в отношении крымского татарина Эдема Бекирова.

Говорится о решении, которым Европейский суд по правам человека обязал оккупантов переместить тяжелобольного политзаключенного в медицинское учреждение.

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"Я снова призываю международное сообщество держать дело господина Бекирова под наблюдением и не допускать нарушения его прав и свобод", – резюмировала Людмила Денисова.

Что известно о Бекирове и его аресте?

Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года.



Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть задержала его и подозревает в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.



Впоследствии появилась информация, что в политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.