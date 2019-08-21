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      Не прошло и двух месяцев: тяжелобольному Бекирову таки позволят пройти обследование

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      Агрессор позволит Бекирову пройти недельное стационарное обследование
      Агрессор позволит Бекирову пройти недельное стационарное обследование / atr.ua

      Тяжелобольного пленника российской власти Эдема Бекирова доставили в симферопольскую больницу. Его осмотрели эндокринолог, невролог, кардиолог, а также были взяты анализы крови и мочи.

      Во вторник, 27 августа, Бекирова должны госпитализировать в Республиканскую больницу неврологии гражданского типа для дальнейшего стационарного обследования, которое продлится 7-8 дней, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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      По ее словам, когда будут известны результаты обследований, будет созвана врачебная комиссия, которая должна определить, может ли он содержаться в условиях следственного изолятора.

      Надеюсь, что по результатам обследований Эдему Бекирову будет оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме, а также удастся изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест,
      – подчеркнула уполномоченная по правам человека.

      Она также отметила, что поскольку проведение этих обследований инициирует правительство России, то есть основания говорить о выполнении второго решения ЕСПЧ в отношении крымского татарина Эдема Бекирова.

      Говорится о решении, которым Европейский суд по правам человека обязал оккупантов переместить тяжелобольного политзаключенного в медицинское учреждение.

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      "Я снова призываю международное сообщество держать дело господина Бекирова под наблюдением и не допускать нарушения его прав и свобод", – резюмировала Людмила Денисова.

      Что известно о Бекирове и его аресте?
      Эдем Бекиров – крымскотатарский активист. Он родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на границе с Крымом 12 декабря 2018 года.

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть задержала его и подозревает в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.

      Впоследствии появилась информация, что в политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладин предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Украина – Россия Украинцы в плену РФ Крымские татары Европейский суд
      Источник: 24 канал
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