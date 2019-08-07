Выполните свой долг, – дочь тяжелобольного пленника Бекирова обратилась к Зеленскому

Дочь тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова Элеонора обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она требует принять все меры, чтобы добиться оказания помощи пленнику Кремля, добиться его лечения, а затем и освобождения.

"Он ни в чем не виноват: это знают те, кто его арестовал и держит в заключении, знают те, кто намерен его судить, кто медленно убивает его", – отметила Элеонора Бекирова.

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В 2014 году именно мой отец стоял под прицелом российских автоматов на границе Крыма, он встречал первых украинских военнослужащих, которые спаслись с полуострова и затем пять лет делал для освобождения Крыма все, что мог. Он патриот – таким он был в 2014 году, когда крымчане остались один на один с армией оккупантов, и таким остался,

– отмечает дочь Бекирова.

Она заявила, что когда президент считает, что об этом можно забыть, если считает, что патриоты не нужны нашей стране, то может оставить это обращение без внимания. Если же судьба человека, который оставался со своим народом и своей страной все эти трудные годы, что-то значит для президента, тогда Элеонора Бекирова требует спасти ее отца.

"Мой отец инвалид первой группы, у него ампутирована нога с незаживающей раной, нижний вялый парапарез ног, после перенесенного инфаркта его прооперировали и установили 4 шунта в сердце, которое в любой момент может остановиться. Его сахарный диабет требует ежедневной помощи, которую он не получает вот уже 238 дней", – отметила дочь Эдема Бекирова.

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Она отмечает, что политзаключенному до сих пор удается оставаться живым только благодаря крымским татарам, которые были несправедливо арестованы, как и он.

Я требую от вас сделать это. Для моего отца, для меня и его родных, для всех, кому он был близок, это не вопрос политики и дипломатических договоренностей – это вопрос жизни и смерти любимого человека. Спасите моего отца, выполните свой долг,

– резюмировала Элеонора Бекирова.

Что известно о Бекирове и его аресте?

Эдем Бекиров, крымскотатарский активист, родился в 1961 году и постоянно проживал в Херсонской области. Российские силовики задержали его на административной границе с Крымом 12 декабря 2018 года.



Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что активист ехал в Крым, чтобы навестить мать и других родственников. Однако оккупационная власть подозревает его в транспортировке более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам активист все обвинения отвергает.



Накануне появилась информация, что у политзаключенного защемление нерва в позвоночнике. Адвокат Бекирова Алексей Ладен предполагает, что это могло произойти из-за ненадлежащих условий содержания. Из-за проблем со спиной украинец не мог встать с постели.