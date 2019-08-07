Зеленский в Турции пообещал упростить получение разрешения на посещение Крыма

Президент Украины 7 августа прибыл с первым официальным визитом в Турцию. Там он встретился с представителями крымскотатарской общины Турции. Владимир Зеленский пообещал упростить получение разрешения на посещение Крыма для тех крымских татар, которые захотят посетить родственников, оставшихся на оккупированной Россией территории.

В своем обращении на открытии Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции в столице страны Анкаре украинский президент напомнил, что 18 мая 1944 года называют трагическим рассветом в жизни крымских татар. В этот день отмечают День памяти геноцида крымских татар.

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"Казалось, беды, которые могут выпасть на судьбу одного народа – уже позади. Но в 2014 году беда вернулась. Россия образца ХХІ века несет горе и боль на крымскую землю, прибегая к репрессиям", – подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому многие вынуждены покинуть родную землю, а те, кто остался, страдают от обысков и арестов, и даже от запрета чтить память репрессированных. И это не говоря о том, что в России пытаются крымских татар просто не замечать: "В России говорят "татары", намеренно пропуская слово "крымские", чем пренебрегают вашей идентичностью".



Зеленский посетил открытие Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции

Украинский президент подчеркнул, что украинцы не устанут привлекать внимание мирового сообщества к нарушению прав крымских татар в России. А также Украина не оставит и переселенцев из Крыма один на один с их проблемами.

Посещать родственников важно – мы это понимаем. Поэтому очень скоро на законодательном уровне мы утвердим положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма,

– подчеркнул Зеленский.

"Точно знаю, наступит день, когда Крым вернется. И семьи воссоединятся. И в дальнейшем в истории народа крымских татар будут только счастливые рассветы", – сказал Зеленский.



Президент Украины поблагодарил крымских татар за то, что сохранили Украину в сердце

В завершение обращения президент Украины поблагодарил крымскотатарское сообщество за поддержку Украины и за вклад в развитие отношений между Украиной и Турцией.

Спасибо вам за то, что сохранили Украину в сердце! Мы поставили амбициозные цели: построить страну, в которую наши люди будут возвращаться для построения лучшей жизни. Я хочу, чтобы вы присоединились – вы нам очень нужны,

– подытожил Владимир Зеленский.

У Зеленского еще в течение 7-8 августа, когда он будет находиться в Турции, запланированы встречи с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем. Также украинский лидер посетит украинско-турецкий бизнес-форум.