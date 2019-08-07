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      Зеленский в Турции пообещал упростить получение разрешения на посещение Крыма

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      Президент Зеленский с официальным визитом находится в Турции
      Президент Зеленский с официальным визитом находится в Турции / opinionua.com

      Президент Украины 7 августа прибыл с первым официальным визитом в Турцию. Там он встретился с представителями крымскотатарской общины Турции. Владимир Зеленский пообещал упростить получение разрешения на посещение Крыма для тех крымских татар, которые захотят посетить родственников, оставшихся на оккупированной Россией территории.

      В своем обращении на открытии Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции в столице страны Анкаре украинский президент напомнил, что 18 мая 1944 года называют трагическим рассветом в жизни крымских татар. В этот день отмечают День памяти геноцида крымских татар.

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      "Казалось, беды, которые могут выпасть на судьбу одного народа – уже позади. Но в 2014 году беда вернулась. Россия образца ХХІ века несет горе и боль на крымскую землю, прибегая к репрессиям", – подчеркнул Зеленский.

      Именно поэтому многие вынуждены покинуть родную землю, а те, кто остался, страдают от обысков и арестов, и даже от запрета чтить память репрессированных. И это не говоря о том, что в России пытаются крымских татар просто не замечать: "В России говорят "татары", намеренно пропуская слово "крымские", чем пренебрегают вашей идентичностью".

      Туреччина
      Зеленский посетил открытие Объединенного центра крымскотатарской диаспоры Турции

      Украинский президент подчеркнул, что украинцы не устанут привлекать внимание мирового сообщества к нарушению прав крымских татар в России. А также Украина не оставит и переселенцев из Крыма один на один с их проблемами.

      Посещать родственников важно – мы это понимаем. Поэтому очень скоро на законодательном уровне мы утвердим положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма,
      – подчеркнул Зеленский.

      "Точно знаю, наступит день, когда Крым вернется. И семьи воссоединятся. И в дальнейшем в истории народа крымских татар будут только счастливые рассветы", – сказал Зеленский.

      Туреччина
      Президент Украины поблагодарил крымских татар за то, что сохранили Украину в сердце

      В завершение обращения президент Украины поблагодарил крымскотатарское сообщество за поддержку Украины и за вклад в развитие отношений между Украиной и Турцией.

      Спасибо вам за то, что сохранили Украину в сердце! Мы поставили амбициозные цели: построить страну, в которую наши люди будут возвращаться для построения лучшей жизни. Я хочу, чтобы вы присоединились – вы нам очень нужны,
      – подытожил Владимир Зеленский.

      У Зеленского еще в течение 7-8 августа, когда он будет находиться в Турции, запланированы встречи с президентом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем. Также украинский лидер посетит украинско-турецкий бизнес-форум.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Новости Турции Крымские татары Зарубежные визиты Зеленского Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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