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      Зеленський у Туреччині пообіцяв спростити отримання дозволу на відвідини Криму

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      Президент Зеленський з офіційним візитом перебуває у Туреччині
      Президент Зеленський з офіційним візитом перебуває у Туреччині / opinionua.com

      Президент України 7 серпня прибув із першим офіційним візитом до Туреччини, там він зустрівся з представниками кримськотатарської громади Туреччини. Володимир Зеленський пообіцяв спростити отримання дозволу на відвідини Криму для тих кримських татар, які бажатимуть відвідати родичів, що залишилися на окупованій Росією території.

      У своєму зверненні на відкритті Об'єднаного центру кримськотатарської діаспори Туреччини у столиці країни Анкарі український президент нагадав, що 18 травня 1944 року називають трагічним світанком у житті кримських татар. Цього дня вшановують День пам'яті геноциду кримських татар.

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      "Здавалося, лиха, які можуть випасти на долю одного народу – вже позаду. Але 2014 року лихо повернулося. Росія зразка ХХІ століття несе горе і біль на кримську землю, вдаючися до репресій", – наголосив Зеленський.

      Саме тому багато хто змушений покинути рідну землю, а ті, хто залишився, страждають від обшуків і арештів, і навіть від заборони вшановувати пам'ять репресованих. І це не кажучи про те, що у Росії намагаються кримських татар просто не помічати: "У Росії кажуть "татари", пропускаючи навмисно слово "кримські", чим нехтують вашою ідентичністю".

      Туреччина
      Зеленський відвідав відкриття Об'єднаного центру кримськотатарської діаспори Туреччини

      Український президент наголосив, що українці не втомляться привертати увагу світової спільноти до порушення прав кримських татар у Росії. А також Україна не залишить і переселенців із Криму сам на сам з їх проблемами.

      Відвідувати родичів важливо – ми це розуміємо. Тому дуже скоро на законодавчому рівні ми затвердимо положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму,
      – наголосив Зеленський.

      "Достеменно знаю, настане день, коли Крим повернеться. І сім'ї возз'єднаються. І надалі в історії народу кримських татар будуть тільки щасливі світанки", – сказав Зеленський.

      Туреччина
      Президент України подякував кримським татарам за те, що зберегли Україну в серці

      На завершення звернення президент України подякував кримськотатарській спільноті за підтримку України та за внесок у розвиток відносин між Україною та Туреччиною.

      Дякую вам за те, що зберегли Україну в серці! Ми поставили амбітні цілі: збудувати країну, до якої наші люди будуть повертатися для будівництва кращого життя. Я хочу, щоб ви долучилися – ви нам дуже потрібні,
      – підсумував Володимир Зеленський.

      У Зеленського ще протягом 7-8 серпня, коли він перебуватиме у Туреччині, заплановані зустрічі з президентом Ердоганом та Вселенським патріархом Варфоломієм. Також український лідер відвідає українсько-турецький бізнес-форум.

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      Теги: Новини України Новини Криму Новини політики Володимир Зеленський Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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