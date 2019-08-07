Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини

Володимир Зеленський прибув зі своїм першим робочим візитом до Туреччини. Там у нього запланована зустріч з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, вселенським патріархом Варфоломієм та представниками української і кримськотатарської громад. Після цього президент відвідає українсько-турецький бізнес-форум.

Попереду насичена програма та важливі зустрічі, наголосив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

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Перший офіційний візит @ZelenskyyUa до ТР розпочався-попереду насичена програма та важливі зустрічі! pic.twitter.com/MnXAvPb0rM — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) August 7, 2019

Перед тим, як полетіти до Туреччини, Володимир Зеленський провів термінову нараду з військовим командуванням щодо зірваного перемир'я на Донбасі. За результатами наради він заявив, що "якщо щось станеться", йому доведеться перервати свій закордонний візит.

Як заплановано, візит президента України до Туреччини триватиме протягом двох днів – 7-8 серпня.