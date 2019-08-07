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      Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Туреччини

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      Володимир Зеленський вже у Туреччині
      Володимир Зеленський вже у Туреччині / фото з Twitter

      Володимир Зеленський прибув зі своїм першим робочим візитом до Туреччини. Там у нього запланована зустріч з турецьким лідером Реджепом Ердоганом, вселенським патріархом Варфоломієм та представниками української і кримськотатарської громад. Після цього президент відвідає українсько-турецький бізнес-форум.

      Попереду насичена програма та важливі зустрічі, наголосив посол України у Туреччині Андрій Сибіга.

      Це цікаво: В Ердогана назвали основні теми переговорів з Зеленським

      Перед тим, як полетіти до Туреччини, Володимир Зеленський провів термінову нараду з військовим командуванням щодо зірваного перемир'я на Донбасі. За результатами наради він заявив, що "якщо щось станеться", йому доведеться перервати свій закордонний візит.

      Як заплановано, візит президента України до Туреччини триватиме протягом двох днів – 7-8 серпня.

       

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини Туреччини Новини політики Президент України Реджеп Ердоган
      Джерело: 24 канал
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