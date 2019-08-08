Зеленський анонсував створення ринку землі в Україні у 2020 році

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що земельна реформа в Україні буде проведена до кінця 2019 року, а ринок землі буде запроваджений у 2020-му році.

Про це він заявив під час виступу на українсько-турецькому бізнес-форуму у Стамбулі.

В цьому році ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже в наступному році дозволить створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів,

– сказав Зеленський.

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