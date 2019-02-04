Як оформити земельну ділянку у 10 разів швидше: пропозиції від Мінрегіону

У Кабміні обіцяють, що вже зовсім скоро українці зможуть оформити земельну ділянку буз зайвої бюрократичної тяганини і у 10 разів швидше, ніж це відбувається зараз.

В чому полягатиме реформа адмінпослуг, пояснив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхарладзе.

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На сьогодні, щоб оформити земельну ділянку, треба не лише витратити чимало часу, але й нервів – оформлення 54 документів може розтягнутись від 9 місяців аж до 2 років.

За пропозицією Мінрегіону, оптимізація цієї адміністративної послуги має втілитись не лише у скороченні термінів та процедур оформлення земельної ділянки, а й передбачатиме можливість безоплатної приватизації та передачі у користування або продажу із земель державної або комунальної власності.

Що передбачає реформа адмінпослуг з оформлення земельної ділянки?

встановити вичерпний перелік документів, який необхідно подавати, та запровадити можливість отримати послугу на підставі єдиного звернення в онлайн-режимі; скасувати понад 50 паперових документів і запровадити натомість сучасні електронні сервіси; надати можливість місцевим органам влади здійснювати держреєстрацію земельних ділянок; скасувати необхідність отримувати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та запровадити добровільне попереднє погодження її місця розташування; вдосконалити процедуру нормативної грошової оцінки земельної ділянки; чітко встановити терміни підготовки та проведення процедур.



Оформлення земельної ділянки в Україні на сьогодні займає до 2 років

Фахівці підрахували, що таке спрощення адмінпроцедур дасть змогу загалом скоротити терміни оформлення земельної ділянки у 10 разів.

4 лютого Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні до 2020 року.