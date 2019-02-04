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      Як оформити земельну ділянку у 10 разів швидше: пропозиції від Мінрегіону

      697 Читать новость на русском
      Оформлення земельної ділянки на сьогодні займає до 2 років
      Оформлення земельної ділянки на сьогодні займає до 2 років / unsplash.com

      У Кабміні обіцяють, що вже зовсім скоро українці зможуть оформити земельну ділянку буз зайвої бюрократичної тяганини і у 10 разів швидше, ніж це відбувається зараз.

      В чому полягатиме реформа адмінпослуг, пояснив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхарладзе.

      Читайте також: Скільки втрачає Україна через мораторій на продаж землі: приголомшливі цифри

      На сьогодні, щоб оформити земельну ділянку, треба не лише витратити чимало часу, але й нервів – оформлення 54 документів може розтягнутись від 9 місяців аж до 2 років.

      За пропозицією Мінрегіону, оптимізація цієї адміністративної послуги має втілитись не лише у скороченні термінів та процедур оформлення земельної ділянки, а й передбачатиме можливість безоплатної приватизації та передачі у користування або продажу із земель державної або комунальної власності.

      Що передбачає реформа адмінпослуг з оформлення земельної ділянки?

      1. встановити вичерпний перелік документів, який необхідно подавати, та запровадити можливість отримати послугу на підставі єдиного звернення в онлайн-режимі;
      2. скасувати понад 50 паперових документів і запровадити натомість сучасні електронні сервіси;
      3. надати можливість місцевим органам влади здійснювати держреєстрацію земельних ділянок;
      4. скасувати необхідність отримувати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та запровадити добровільне попереднє погодження її місця розташування;
      5. вдосконалити процедуру нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
      6. чітко встановити терміни підготовки та проведення процедур.

      земельна ділянка оформлення процедура
      Оформлення земельної ділянки в Україні на сьогодні займає до 2 років

      Фахівці підрахували, що таке спрощення адмінпроцедур дасть змогу загалом скоротити терміни оформлення земельної ділянки у 10 разів.

      4 лютого Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні до 2020 року.

      Читайте більше про ринок землі в Україні:
      Теги: Реформи Новини нерухомості України Законодавство Мінрегіон Новини нерухомості Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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