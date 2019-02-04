Как оформить земельный участок в 10 раз быстрее: предложения от Минрегиона

В Кабмине обещают, что уже совсем скоро украинцы смогут оформить земельный участок без лишней бюрократической волокиты и в 10 раз быстрее, чем это происходит сейчас.

В чем будет заключаться реформа админуслуг, пояснил заместитель министра регионального развития Лев Парцхарладзе.

Читайте также: Сколько теряет Украина из-за моратория на продажу земли: ошеломляющие цифры

На сегодня, чтобы оформить земельный участок, нужно не только потратить немало времени, но и нервов – оформление 54 документов может растянуться от 9 месяцев до 2 лет.

По предложению Минрегиона, оптимизация этой административной услуги должна воплотиться не только в сокращении сроков и процедур оформления земельного участка, но и будет предусматривать возможность бесплатной приватизации и передачи в пользование или продажи из земель государственной или коммунальной собственности.

Что предусматривает реформа админуслуг по оформлению земельного участка?

установить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо подавать, и ввести возможность получить услугу на основании единого обращения в онлайн-режиме; отменить более 50 бумажных документов и ввести взамен современные электронные сервисы; предоставить возможность местным органам власти осуществлять госрегистрацию земельных участков; отменить необходимость получать разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка и ввести добровольное предварительное согласование его месторасположения; усовершенствовать процедуру нормативной денежной оценки земельного участка; четко установить сроки подготовки и проведения процедур.



Оформление земельного участка в Украине на сегодня занимает до 2 лет

Специалисты подсчитали, что такое упрощение админпроцедур позволит в целом сократить сроки оформления земельного участка в 10 раз.

4 февраля Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине до 2020 года.