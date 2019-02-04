Как оформить земельный участок в 10 раз быстрее: предложения от Минрегиона
В Кабмине обещают, что уже совсем скоро украинцы смогут оформить земельный участок без лишней бюрократической волокиты и в 10 раз быстрее, чем это происходит сейчас.
В чем будет заключаться реформа админуслуг, пояснил заместитель министра регионального развития Лев Парцхарладзе.
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На сегодня, чтобы оформить земельный участок, нужно не только потратить немало времени, но и нервов – оформление 54 документов может растянуться от 9 месяцев до 2 лет.
По предложению Минрегиона, оптимизация этой административной услуги должна воплотиться не только в сокращении сроков и процедур оформления земельного участка, но и будет предусматривать возможность бесплатной приватизации и передачи в пользование или продажи из земель государственной или коммунальной собственности.
Что предусматривает реформа админуслуг по оформлению земельного участка?
- установить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо подавать, и ввести возможность получить услугу на основании единого обращения в онлайн-режиме;
- отменить более 50 бумажных документов и ввести взамен современные электронные сервисы;
- предоставить возможность местным органам власти осуществлять госрегистрацию земельных участков;
- отменить необходимость получать разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка и ввести добровольное предварительное согласование его месторасположения;
- усовершенствовать процедуру нормативной денежной оценки земельного участка;
- четко установить сроки подготовки и проведения процедур.
Оформление земельного участка в Украине на сегодня занимает до 2 лет
Специалисты подсчитали, что такое упрощение админпроцедур позволит в целом сократить сроки оформления земельного участка в 10 раз.
4 февраля Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине до 2020 года.