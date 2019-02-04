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      Как оформить земельный участок в 10 раз быстрее: предложения от Минрегиона

      31 Читати новину українською
      Оформление земельного участка на сегодня занимает до 2 лет
      Оформление земельного участка на сегодня занимает до 2 лет / unsplash.com

      В Кабмине обещают, что уже совсем скоро украинцы смогут оформить земельный участок без лишней бюрократической волокиты и в 10 раз быстрее, чем это происходит сейчас.

      В чем будет заключаться реформа админуслуг, пояснил заместитель министра регионального развития Лев Парцхарладзе.

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      На сегодня, чтобы оформить земельный участок, нужно не только потратить немало времени, но и нервов – оформление 54 документов может растянуться от 9 месяцев до 2 лет.

      По предложению Минрегиона, оптимизация этой административной услуги должна воплотиться не только в сокращении сроков и процедур оформления земельного участка, но и будет предусматривать возможность бесплатной приватизации и передачи в пользование или продажи из земель государственной или коммунальной собственности.

      Что предусматривает реформа админуслуг по оформлению земельного участка?

      1. установить исчерпывающий перечень документов, которые необходимо подавать, и ввести возможность получить услугу на основании единого обращения в онлайн-режиме;
      2. отменить более 50 бумажных документов и ввести взамен современные электронные сервисы;
      3. предоставить возможность местным органам власти осуществлять госрегистрацию земельных участков;
      4. отменить необходимость получать разрешение на разработку проекта землеустройства относительно отвода земельного участка и ввести добровольное предварительное согласование его месторасположения;
      5. усовершенствовать процедуру нормативной денежной оценки земельного участка;
      6. четко установить сроки подготовки и проведения процедур.

      земельна ділянка оформлення процедура
      Оформление земельного участка в Украине на сегодня занимает до 2 лет

      Специалисты подсчитали, что такое упрощение админпроцедур позволит в целом сократить сроки оформления земельного участка в 10 раз.

      4 февраля Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине до 2020 года.

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      Теги: Реформы Минрегион Законодательство Новости недвижимости Украины Рынок земли Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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