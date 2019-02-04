Порошенко продлил мораторий на продажу земли в Украине
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.
Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.
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Источник: 24 канал
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