Порошенко продлил мораторий на продажу земли в Украине

Информация об этом появилась на сайте Верховной Рады Украины.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

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