Порошенко продовжив мораторій на продаж землі в Україні

Президент України Петро Порошенко підписав Закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

Інформація про це з'явилась на сайті Верховної Ради України.

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За продовження заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні до 2020 року Верховна Рада проголосувала ще 20 грудня 2018. Одразу після цього голосування у парламенті була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством.

Мораторій на продаж землі в Україні фактично не діяв 17 днів (з 1 по 17 січня 2019 року), попередня заборона, за яку нардепи проголосували у грудні 2017-го, діяв до 1 січня 2019-го. Експерти зазначали, що на ринку землі в Україні цей люфт жодним чином не вплине.

Разом зі ще двома постановами про скасування мораторію нардепи розглянули лише 17 січня, жодна із них не набрала необхідної кількості голосів. Після цього у спікера та президента з’явились законні підстави підписати ухвалений Радою закон.

23 січня 2019 Міністерство економічного розвитку та торгівлі рекомендувало Порошенкові накласти вето на закон про продовження мораторію на продаж землі. У Мінекономіки наголошували, що запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України.

Що зараз із ринком землі в Україні?Продовження мораторію на продаж земель сільськогосопдарського призначення в Україні передбачає, що власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.



Євросуд визнав постійне продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні таким, що порушує права людини.