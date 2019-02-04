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      Порошенко продовжив мораторій на продаж землі в Україні

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      Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж землі
      Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж землі / Прес-служба Петра Порошенка

      Президент України Петро Порошенко підписав Закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

      Інформація про це з'явилась на сайті Верховної Ради України.

      Читайте також: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

      За продовження заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні до 2020 року Верховна Рада проголосувала ще 20 грудня 2018. Одразу після цього голосування у парламенті була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством.

      Мораторій на продаж землі в Україні фактично не діяв 17 днів (з 1 по 17 січня 2019 року), попередня заборона, за яку нардепи проголосували у грудні 2017-го, діяв до 1 січня 2019-го. Експерти зазначали, що на ринку землі в Україні цей люфт жодним чином не вплине.

      Разом зі ще двома постановами про скасування мораторію нардепи розглянули лише 17 січня, жодна із них не набрала необхідної кількості голосів. Після цього у спікера та президента з’явились законні підстави підписати ухвалений Радою закон.

      23 січня 2019 Міністерство економічного розвитку та торгівлі рекомендувало Порошенкові накласти вето на закон про продовження мораторію на продаж землі. У Мінекономіки наголошували, що запровадження ринку землі створило б можливості для зростання ВВП України.

      Що зараз із ринком землі в Україні?Продовження мораторію на продаж земель сільськогосопдарського призначення в Україні передбачає, що власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Євросуд визнав постійне продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні таким, що порушує права людини.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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