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      Що означає призупинення дії земельного мораторію: пояснення експерта

      830 Читать новость на русском
      Чи можна тимчасово продавати землю?
      Чи можна тимчасово продавати землю? / unsplash.com

      Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення діє до прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

      20 грудня Верховна Рада проголосувала за продовження заборони на продаж землі в Україні до 2020 року.

      Одразу після цього голосування у Раді була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством.

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      Через цю зареєстровану постанову продовження мораторію, за яке проголосували нардепи, не вступить у силу раніше 20 січня 2019 року.

      Фахівці пояснили, чи матиме наслідки таке технічне непродовження дії мораторію на можливість продажу землі в Україні.

      Про це у коментарі 24 каналу розповів заступник керівника Стратегічної групи радників Прем'єр-міністра (SAGSUR) Павло Кухта.

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      За його словами, наприкінці минулого року в Верховній Раді "розіграли виставу", коли депутати виступали і щось кричали за продовження мораторію. Проголосували його з порушенням вимог регламенту – кнопкодавили. Інші депутати подали постанову про оскарження цього голосування. Як наслідок, законопроект не підписаний і не вступив у силу.

      Мораторій технічно не продовжений, але все одно діє. Бо закон про обіг земель не прийнятий. Зараз не змінилося нічого. Просто не вступило в силу популістичне рішення, яке не має жодних юридичних наслідків. І це показало всю недолугість цього популістичного піару: люди з трибуни парламенту відстоювали як щось важливе річ, яка не має юридичної сили. А з погляду здорового глузду і розвитку економіки вУкраїни вона навіть шкідлива,
      – наголосив експерт.

      Павло Кухта зазначив, що окремі "хвацькі особи", а також фермери і нині продають сільськогосподарську землю за низкою відомих зацікавленим особам тіньових схем.

      "Так, наприклад, на популярній платформі онлайн-оголошень OLX є розділ "Земельні ділянки". Просто введіть там у пошук – "земелельна ділянка сільгосппризначення". Я кілька тижнів тому це робив. І за 20 кілометрів від Києва знайшов таких 20 гектарів, в топі продажів. До того ж за дуже низькою ціною – 500 доларів за гектар".

      Це неадекватно низька ціна. Реально – нижче ніж 1000 доларів вона не може коштувати. І це свідчить про те, про що постійно говорять економісти: через відсутність ринку вартість цієї землі занижена. І насправді ринок діє, просто тіньовий, нелегальний. На цьому якраз програють власники землі, бо вона занадто низька,
      – акцентував Кухта.

      Експерт нагадав, що парламент доручив уряду до 1 березня подати в Раду новий закон про обіг земель, прийняття якого закриє всі питання.

      Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.

      Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу такої землі.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Новини політики Новини нерухомості Законодавство Ринок нерухомості Новини нерухомості України Ринок землі Оренда землі
      Джерело: 24 канал
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