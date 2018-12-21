В Україні створили портал з оцінки землі: як він працює

В Україні тестують бета-версію порталу загальнонаціональної нормативної грошової оцінки землі.

Міністерство аграрної політики та продовольства запустило бета-версію Всеукраїнського порталу загальнонаціонального нормативного грошового оцінювання (НДО) земель сільгосподарського призначення.

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Портал дозволяє обчислити нормативне грошове оцінювання на будь-якій ділянці.

Тимчасово виконуючий обов’язків міністра аграрної політики Максим Мартинюк нагадав, що Кабмін ще 7 лютого цього року ухвалив постанову, якою погодив проведення загальнонаціонального нормативного грошового оцінювання земель сільгосппризначення на всій території України.

За його словами, впродовж поточного року було проведено повний комплекс робіт з оцінювання, розроблено алгоритм, створено портал-дзеркало з можливістю онлайн-розрахунку і відповідні дані були зведені до єдиного масиву.

Урядовець запевняє, що не залишилося жодної ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів України, яка б не була пораховані у цій базі даних.

Повний комплекс робіт з облаштування цієї бази даних провів Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою.

Урядовець запевнив, що для громадян, які є власниками земельних ділянок і здають їх в оренду, цей портал дасть можливість, спираючись на дані НДО, перевірити справедливість орендної плати і при потребі змінити її, орієнтуючись на показники земельних аукціонів у районі.

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Для орендарів – можливість чітко спрогнозувати свої орендні витрати в будь-якому куточку України та обсяг обов'язкових платежів. Для органів місцевого самоврядування – мати чітке уявлення щодо оцінювання земельних ресурсів і можливості прорахувати надходжень до бюджетів, впровадження планування,

– озвучили переваги нового порталу у Мінагрополітики.

Нагадаємо, 18 грудня Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром у 1,4 мільярда доларів має надійти вже найближчим часом.



20 грудня з'явилась інформація, що у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми stand-by вже напряцьований законопроект про відкриття ринку землі в Україні.



Ввечері 20 грудня Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж землі в Україні до 2020 року.

Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.



Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.