В Украине создали портал по оценке земли: как он работает

В Украине тестируют бета-версию портала общенациональной нормативной денежной оценки земли.

Министерство аграрной политики и продовольствия запустило бета-версию Всеукраинского портала общенационального нормативной денежной оценки (НДО) земель сельхозтехнику назначения.

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Портал позволяет вычислить нормативную денежную оценка на любом участке.

Временно исполняющий обязанности министра аграрной политики Максим Мартынюк напомнил, что Кабмин еще 7 февраля этого года принял постановление, которым согласовал проведение общенациональной нормативной денежной оценки земель сельхозназначения на всей территории Украины.

По его словам, в текущем году был проведен полный комплекс работ по оценке, разработан алгоритм, создан портал зеркало с возможностью онлайн-расчета и соответствующие данные были сведены в единый массива.

Чиновник уверяет, что не осталось ни одного участка сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов Украины, который не был бы посчитан в этой базе данных.

Полный комплекс работ по обустройству этой базы данных провел Научно-исследовательский и проектный институт землеустройства.

Чиновник заверил, что для граждан, являющихся собственниками земельных участков и сдающих их в аренду, этот портал даст возможность, опираясь на данные НПО, проверить справедливость арендной платы и при необходимости изменить ее, ориентируясь на показатели земельных аукционов в районе.

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Для арендаторов – возможность четко спрогнозировать свои арендные расходы в любом уголке Украины и объем обязательных платежей. Для органов местного самоуправления – иметь четкое представление по оценке земельных ресурсов и возможности просчитать поступлений в бюджеты, внедрение планирования,

– озвучили преимущества нового портала в Минагрополитики.

Напомним, 18 декабря Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы, в размере 1,4 миллиарда долларов должен поступить в ближайшее время.



20 декабря появилась информация, что в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by уже наработан законопроект об открытии рынка земли в Украине.



Вечером 20 декабря Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу земли в Украине до 2020 года.

Что сейчас с рынком земли в Украине?

На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.



Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли для пользования другим лицам является заключение договора об аренде.



Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.