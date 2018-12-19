Почему фермеры не хотят, чтобы правительство отменило мораторий на землю

20 декабря Верховная Рада планирует продлить мораторий на продажу земли, который действует в Украине уже 17 лет. По данным социологов, более 70% украинцев не готовы продавать свои земли и выступают против того, чтобы власть открыла рынок.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал фермер Валерий Перепилица.

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По его мнению, продление моратория лишь консервирует проблему, а не решает ее. Этот вопрос является проблемным для всех правительств Украины, ведь очень трудно создать условия для правильного оборота земель.

Надо вспомнить для чего была внедрена земельная реформа. Наверное, для того, чтобы создать эффективного хозяина земли, развивать сельские территории и их экономику, обеспечивать продовольственную безопасность государства,

– сказал Перепилица.

Он добавил, что не нужно отменять мораторий на землю, ведь в таком случае их смогут приобрести только те, кто имеют много денег, например, холдинги или коррумпированные чиновники. Таким образом, будут построены неверные рыночные отношения, где обычные люди будут наемной рабочей силой.

Напомним, что в декабре 2017 Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. А 20 декабря 2018 года она, вероятнее всего, продлит действие запрета на неопределенный срок.