Чому фермери не хочуть, аби уряд скасував мораторій на землю

20 грудня Верховна Рада планує продовжити мораторій на продаж землі, який діє в Україні вже 17 років. За даними соціологів, понад 70% українців не готові продавати свої землі та виступають проти того, аби влада відкрила ринок.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів фермер Валерій Перепилиця.

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На його думку, продовження мораторію лише консервує проблему, а не вирішує її. Це питання є проблемним для усіх урядів України, адже дуже важко створити умови для правильного обігу земель.

Треба згадати для чого була впроваджена земельна реформа. Напевно, для того, аби створити ефективного господаря землі, розвивати сільські території та їх економіку, забезпечувати продовольчу безпеку держави,

– сказав Перепилиця.

Він додав, що не потрібно скасовувати мораторій на землю, адже у такому випадку їх зможуть придбати лише ті, хто мають багато грошей, наприклад, холдинги або корумповані чиновники. Таким чином, будуть побудовані неправильні ринкові відносини, де звичайні люди будуть найманою робочою силою.

Нагадаємо, що у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2019 року. А 20 грудня 2018 року вона найімовірніше продовжить цю дію заборони на невизначений термін.