Заборона на продаж землі: Європейський суд призначатиме компенсацію українцям до 75 тисяч євро

Якщо найближчим часом Україна не скасує мораторій на продаж землі, Європейський суд з прав людини перейде до призначення грошових компенсацій українцям, що звернуться у справах щодо неможливості продати сільськогосподарську землю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова представника Міністерства юстиції, начальника Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Аліcи Пєтухової.

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Вона зазначила, що Україна має виконати рішення ЄСПЛ, яким визнається існування мораторію на продаж сільськогосподарської землі порушенням прав людини в Україні.

Рішення ЄСПЛ для України – це не рекомендація, а вказівка. І часу не так багато, бо наступними рішеннями ЄСПЛ, а такі будуть, буде призначено позивачам справедливу сатисфакцію. А це ляже додатковим навантаженням на бюджет,

– повідомила представниця Мін'юсту.

За її підрахунками, мова йде про компенсацію українцям, що звернуться до ЄСПЛ через неможливість продати землю, від 2 тисяч то 75 тисяч євро залежно від оцінки кожного конкретного випадку.

Нагадаємо, у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2019 року.



В лютому 2017 року група з 55 народних депутатів, звернулась до Конституційного суду з вимогою про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Проте КС відмовив у відкритті конституційного провадження.



У травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав таким, що порушує права людини, постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.