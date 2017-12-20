Рада відмовилася скасувати продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення

Верховна Рада не дала згоди на скасування свого рішення від 7 грудня про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року.

За постанову про скасування рішення проголосувало лише 66 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Відтак мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення буде діяти як мінімум до 1 січня 2019 року. Таке рішення депутати пояснюють необхідністю розробити і прийняти законодавчу базу щодо формування розвиненої мережі фермерських господарств і сільгоспкооперативів.

Мораторій на продаж земель в Україні діє з 2002 року.