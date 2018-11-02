Конституційний суд відмовився розглядати мораторій на продаж землі

Конституційний суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє офіційний сайт КСУ.

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Таке рішення було ухвалене на засіданні великої палати КСУ 1 листопада.

Зазначається, що на засіданні розглядалося питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

Суд виніс ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.

"Постановлено ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2019 року.



В лютому 2017 року група з 55 народних депутатів, звернулась до Конституційного суду з вимогою про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Проте КС відмовив у відкритті конституційного провадження.



У травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав таким, що порушує права людини, постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.