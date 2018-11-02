15:23
2 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путінський бункер для терористів. В РФ заборонили реп-батли
      Вєсті Кремля
      21:48, 1 листопада
      Вєсті.UA. Фіаско Гриценка. 322 високопосадовці потрапили у немилість Путіна
      Вєсті.UA
      19:20, 1 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Конституційний суд відмовився розглядати мораторій на продаж землі

      111 Читать новость на русском
      Конституційний суд України
      Конституційний суд України / ua.censor.net.ua

      Конституційний суд відмовився оцінювати конституційність мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

      Про це повідомляє офіційний сайт КСУ.

      Читайте також: Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду

      Таке рішення було ухвалене на засіданні великої палати КСУ 1 листопада.

      Зазначається, що на засіданні розглядалося питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 69 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень пунктів 14, 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

      Суд виніс ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження у справі.

      "Постановлено ухвалу Великої палати Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі", – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2019 року.

      В лютому 2017 року група з 55 народних депутатів, звернулась до Конституційного суду з вимогою про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Проте КС відмовив у відкритті конституційного провадження.

      У травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав таким, що порушує права людини, постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

      Теги: Новини політики Новини України Конституційний суд ринок землі
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      сьогодні , 15:00 Операция "Прикрытие": почему санкционный список России виглядит именно так
      Блог Соцмережі
      Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      сьогодні , 14:00 Найкращі фільми листопада: що подивитись наприкінці осені
      Уляна Корицька
      Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      сьогодні , 13:00 Битва титанів: який хитрий план задумали Порошенко та Тимошенко на виборах
      Роман Кравець
      Почему Украина – бедная страна?
      сьогодні , 12:00 Почему Украина – бедная страна?
      Блог Соцмережі
      Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      сьогодні , 11:11 Про війну на Донбасі та дружбу з Кличками: ексклюзивне інтерв'ю з рок-легендою Deep Purple
      Єлизавета Герасимюк
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук