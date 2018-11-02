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      Конституционный суд отказался рассматривать мораторий на продажу земли

      83 Читати новину українською
      Конституционный суд Украины
      Конституционный суд Украины / ua.censor.net.ua

      Конституционный суд отказался оценивать конституционность моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

      Об этом сообщает официальный сайт КСУ.

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      Такое решение было принято на заседании большой палаты КСУ 1 ноября.

      Отмечается, что на заседании рассматривался вопрос об открытии конституционного производства по делу по конституционному представлению 69 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положениям пунктов 14, 15 раздела Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины.

      Суд вынес постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу.

      "Постановлено решение Большой палаты Конституционного Суда Украины об отказе в открытии конституционного производства по делу", – говорится в сообщении.

      Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года.

      В феврале 2017 года группа из 55 народных депутатов, обратилась в Конституционный суд с требованием об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения. Однако КС отказал в открытии конституционного производства.

      В мае 2018 года Европейский суд по правам человека признал нарушающим права человека, постоянное продолжение в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

      Теги: Новости Украины Новости политики рынок земли Конституционный суд
      Источник: 24 Канал
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