Мильна бульбашка Каськіва: захоплені землі на Закарпатті можуть не повернути навіть після суду

Коли злочинець щось вкрав, і його впіймали на місці злочину, то вкрадене треба повернути. Але ж це – Україна, тут інші правила. Наприклад, поплічники Віктора Януковича вкрали перлину Карпатських гір і, зрештою, залишилися при своєму.

Вершини, полонини – найсолодші землі Закарпаття. І все – вкрадено. "Олімпійська надія-2022" – як і всі інші національні проекти часів Януковича, цей виявився мильною бульбашкою. Дуже коштовною бульбашкою.

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Проте вкрадене досі ніхто не збирається повертати, хоч крадіїв нібито й упіймали. Справа Каськіва – то не новина, одне з найгучніших антикорпціних розслідувань останніх років. Проте думка про те, що ти вкрадене, буцімто, крадії можуть залишити собі – шокує. Щоб дізнатись, чи ці слова – не перебільшення, варто згадати яке саме майно отримали організатори цієї схеми.

Олексій М., назвімо його так, – колишній місцевий депутат із Воловецького району погодився показати нашій знімальній групі землі, приватизовані під "Олімпійську надію" у селі Гукливий Закарпатської області. Сьогодні йому соромно показувати своє обличчя, бо ж він і сам доклав руку до тої приватизації.

Приходили, приїжджали, робили різні там обіцянки, що все буде у вас тут так добре. Я сам виступав за те, аби тут розвиток якогось туристичного був, курорт і так далі. Вони казали: "Тут буде другий Буковель". А то все стоїть, ніхто нічого не робить. Сюди навіть інвестиції не прийдуть. Якщо би тут хтось щось хотів робити, треба в них купити,

– розповів Олексій М.

"Боржава інвест", "Боржава ленд”, "Таурус інвест" – всього у схемі фігурували сім компаній з однитипними назвами. Землю вони хотіли нібито під будівництво гірськолижних комплексів та готелів. І вони її отримали.



"Олімпійська надія 2022" – національний проект презентували в Ужгороді у 2012 році. Голова Агентства з управління національними проектами Владислав Каськів малював нечувані перспективи. Мовляв, держава отримає нові гірськолижні компекси олімпійського рівня, і все – за рахунок приватних інвесторів. Всі в плюсі, ура!

Реалізація національних проектів, на відміну від попередньої практики здійснення масштабних ініціатив, вона не передбачає використання бюджетних коштів. Від реалізації національних проектів буде всім добре і нікому погано,

– говорив Владислав Каськів.

І то була неправда. Як пояснює сьогодні голова Ужгородської громадської ради Олександр Пересоляк, мильна бульбашка "Олімпійскої надії" обернулася найграндіознішим захопленням курортних земель в історії Закарпаття. "450 гектарів. Що цікаво, що це полонини! Майже вершини, всі ці полонини Боржава, були приватизовані і перейшли в приватну власність фірмам із "гнізда Каськіва", – додав Пересоляк.





Схема Каськіва



Фабула справи, яку сьогодні розслідує НАБУ, наступна. За проектом "Олімпійська надія" агенство "Держінвестпроект" на чолі паном Каськівим перерахувало понад 150 мільйонів на Кіпр – мовляв, то довгострокові позики приватним інвесторам. Потім ці гроші повернулися уже під виглядом "іноземних інвестицій" у ті самі сім компаній з однотипними назвами. І вони буцімто "вклали" їх у придбання землі. Насправді, ні.

Земля виділялася безоплатно. Це була така схема, щоб уникнути оплату за придбання землі. Що цікаво, що зараз на території, наприклад, Пилипця багато людей катаються, відпочивають, але все це у приватній власності, і в будь-який момент може бути огороджене. І тому це несе ризик для існуючої туристичної діяльності села. Пилипця, Гукливого, та інших,

– наголосив громадський активіст Олександр Пересоляк.

Виходить, що вкрали і землю, і гроші. Чи отримали люди хоч щось за ті ділянки отримали? По 100 доларів на брата – то стандартна такса закарпатського "піджака". Вони ті ділянки ніколи й не бачили.



Владислав Каськів

Синевирський перевал. Тут живе Федір Чуп – один із небагатьох місцевих мешканців, який опирався масовій приватизації земель часів Каськіва. Борцем за землю Федір Чуп став не просто так. Загострене відчуття справедливості у нього, звісно, є, але столичні ділки зазіхнули на землю, яку він вважав спокнонвічною власністю своєї сім’ї.

Це земля наша, ще моєї дружини пра-прадідова. Ще тут використовував землю. За Радянського Союзу так ся стало, що комуністи не відібрали, сім’я старалася, робила, дві копійки косили в колгосп, третю забирали собі. Під процент працювали. Після розвалу Радянського Союзу приватизували землю, але тут прийшов шановний пан Каськів, такий очільник "Пори". Отакий захисник громадян,

– згадує гірський підприємець Федір Чуп.

П’ять років тому місцева влада спромоглася нарізати під гірськолижні комплекси для "Держінвестпроекту" кілька ділянок, на які Федір та його родичі мали державні акти про право власності. Все те саме, землю виділили нібито селянам – безкоштовно. Але то була чиста афера.

"Взяли від них просто паспорти. Кажуть: нам треба паспорт, треба оформити землю, вам нічого не буде, ви не переживайте. І потім відразу ж протягом двох-трьох днів вони ту землю перепродавали. Коли проводилися очні ставки, люди, які продавали земельні ділянки, ви розумієте, сиділи – там прокуратура і державний нотаріус через стінку – вони не знали, де розташований державний нотаріус. Як можна провести договір куплі-продажу, не будучи в кабінеті?", – підкреслив Федір Чуп.

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Федір Чуп багато років судився за свою землю, ініціював велике кримінальне розслідування. Його вела місцева прокуратура, і поступово звела нанівець. Повернути землю так і не вдалося. Справа висить, нікого не покарано.

Можна легко уявити собі, як зараз уся наша державна машина накинеться на всю цю землю і відбере її. Які ж проблеми? Проблема у тім, що ніхто не збирається того робити. Брат Каськіва під підозрою, двоюрідний брат Каськіва під підозрою. Суди вже йдуть. Але за що їх усіх там судять? За гроші, викрадені із "Держінвестпроекту". А не за землі! Землі, набуті в ході цих оборудок по "Олімпійській надії", залишаються законною власністю компаній із "гнізда Каськіва". На них навіть арешту немає.

За проектом "Олімпійска надія", із "Держінвестпроекту" нібито вкрали 165 мільонів гривень, близько 6 мільонів доларів, – так вважають правоохоронці. Але ж земля, яка була так само вкрадена, коштувала в десять разів більше!

Ми пробували оцінювати землі у Пилипці, і я вам навіть зможу чітко сказати точну вартість цієї землі зараз. Ми оцінювали 450 гектарів у 135 мільйонів доларів,

– зазначив громадський активіст Олександр Пересоляк.

135 мільонів доларів – то більше 3,5 мільярдів гривень. І щодо них жодних претензій. Ба, більше, всього по справі Каськіва у НАБУ підозрюваними проходять приблизно десять осіб: його родичі, колишні підлеглі, заступники. Але самого Владислава Каськіва серед підозрюваних досі немає.

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"Ця справа рухається вперед, але є одна перешкода – це те, що пан Каськів був виданий панамською стороною по провадженню, яке було по провадженню, яке розслідувалось Генеральною прокуратурою, такий незначний епізод. І зараз я так розумію, що був виданий виключно у рамках цього епізоду. І тому, коли детективи здобудуть, навіть якщо здобудуть, достатні підстави для оголошення підозри – достатньо доказів, то в будь-якому випадку потрібно буде запитувати панамську сторону щодо надання дозволу", – заявив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Як рухатиметься справа далі, і які шанси на повернення земель – дивіться у програмі.