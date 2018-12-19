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      Ситуація з ринком землі нагадує хворобу, про яку знають, але бояться йти до лікаря, – депутат

      57 Читать новость на русском
      Ринок землі
      Ринок землі

      Мораторій на продаж землі, на жаль, слід продовжити ще на рік, оскільки ринку землі так і не було створено.

      Про це заявив депутат "Самопомочі", член Комітету з аграрної політики, Іван Мірошніченко.

      "Ми втратили наш шанс і можливість зробити історичне рішення, пов’язане з ринком землі. І, на жаль, ми вже, мабуть, не встигнемо цього зробити. Протягом 4-х років ми тут обговорювали це питання і були здатні ухвалити всі необхідні рішення. Але маю констатувати, що нам це не вдасться", – зазначив він.

      Мірошніченко також звернув увагу, що дуже часто спекулюють тим, що нібито фермери не хочуть ринку землі.

      Це неправда. Якщо ми запитуємо фермера, чи Ви за ринок землі, 70% скаже "ні". Але якщо тим самим фермерам ви поставите запитання, чи ви хочете передати землю у спадщину дітям, вони скажуть так, ми хочемо. Ми працюємо на цій землі 20 років і ми хочемо нею володіти. Але як же ми зможемо структурувати це? Як передати вам землю у спадщину, якщо немає ринку?
      – додав він.

      Насправді у фермерів два страхи перед ринком землі: де взяти гроші, коли буде ринок, і як захистити свої права. На жаль, ані парламент, ані його Комітет з аграрної політики не зробили нічого, щоб ці страхи усунути.

      "Ми вчетверте продовжуємо цей мораторії на продаж землі, а існує він вже 18 років. Давайте визнаємо, що ми живемо в антилогічному задзеркаллі, яке ми самі створили для ринку, для економіки, для людей. Ми продовжуємо те, що самі критикуємо. Ми кажемо, що в селі все погано – і це правда – і ми продовжуємо мораторій, який до цього призвів, не пропонуючи нічого нового", – каже нардеп.

      Ситуація з ринком землі, на думку Мірошніченка, нагадує хворобу, про яку всі знають, але бояться йти до лікаря.

      Теги: Новини України Самопоміч Ринок землі
      Джерело: 24 Канал
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