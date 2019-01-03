В Україні відбулись перші аукціони з оренди землі: чим вони відзначились

Наприкінці грудня на платформі ProZorro.Продажі в Україні відбулися перші 5 аукціонів для реалізації прав на оренду земельних ділянок.

Сумарна стартова вартість лотів становила майже 174 тисячі гривень, водночас їхня фінальна вартість зросла у понад 2,5 рази до 441 276 гривень.

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Аукціони відбулися в рамках пілотного проекту ДП "ProZorro.Продажі" та Держгеокадастру.

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов уже заявив, що ідею проводити аукціони з оренди землі через ProZorro.Продажі можна вважати вдалою.

В кожному з аукціонів взяло участь від 2 до 6 учасників, загальна вартість збільшилася на 154%. Це – безумовний успіх,

– цитує урядовця прес-служба відомства.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за продовження заборони (мораторій) на продаж землі в Україні до 2020 року.

Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.



Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.