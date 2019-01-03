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      В Україні відбулись перші аукціони з оренди землі: чим вони відзначились

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      Ринок землі в Україні: відбулись перші аукціони з оренди земельних ділянок
      Ринок землі в Україні: відбулись перші аукціони з оренди земельних ділянок / Колаж 24 каналу

      Наприкінці грудня на платформі ProZorro.Продажі в Україні відбулися перші 5 аукціонів для реалізації прав на оренду земельних ділянок.

      Сумарна стартова вартість лотів становила майже 174 тисячі гривень, водночас їхня фінальна вартість зросла у понад 2,5 рази до 441 276 гривень.

      Читайте також: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

      Аукціони відбулися в рамках пілотного проекту ДП "ProZorro.Продажі" та Держгеокадастру.

      Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов уже заявив, що ідею проводити аукціони з оренди землі через ProZorro.Продажі можна вважати вдалою.

      В кожному з аукціонів взяло участь від 2 до 6 учасників, загальна вартість збільшилася на 154%. Це – безумовний успіх,
      – цитує урядовця прес-служба відомства.

      Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за продовження заборони (мораторій) на продаж землі в Україні до 2020 року.

      Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.

      Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.

      Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.

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      Теги: Новини України Новини нерухомості Аукціон ProZorro Ринок землі
      Джерело: 24 канал
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