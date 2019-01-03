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      В Украине состоялись первые аукционы по аренде земли: чем они отличились

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      Рынок земли в Украине: состоялись первые аукционы по аренде земельных участков
      Рынок земли в Украине: состоялись первые аукционы по аренде земельных участков / Колаж 24 каналу

      В конце декабря на платформе ProZorro.Продажи в Украине состоялись первые 5 аукционов для реализации прав на аренду земельных участков.

      Суммарная стартовая стоимость лотов составила почти 174 тысячи гривен, в то же время их финальная стоимость выросла более чем в 2,5 раза до 441 276 гривен.

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      Аукционы состоялись в рамках пилотного проекта ГП "ProZorro.Продажи" и Госгеокадастра.

      Первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов уже заявил, что идею проводить аукционы по аренде земли через ProZorro.Продажи можно считать удачной.

      В каждом из аукционов приняли участие от 2 до 6 участников, общая стоимость увеличилась на 154%. Это – безусловный успех,
      – цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

      Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление запрета (мораторий) на продажу земли в Украине до 2020 года.

      Что сейчас с рынком земли в Украине?
      На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.

      Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде.

      Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

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      Теги: Новости Украины Новости недвижимости ProZorro Аукцион Рынок земли
      Источник: 24 канал
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