Заборона на продаж землі в Україні не діятиме 20 днів: відома причина

20 грудня Верховна Рада проголосувала за продовження заборони на продаж землі в Україні до 2020 року.

За відповідне рішення проголосував 231 депутат.

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Проте згодом стало відомо, що продовження мораторію не вступить в силу раніше 20 січня 2019 року.

Оскільки попередня заборона, за яку Рада голосувала у грудні 2017-го діє до 1 січня 2019-го року, то земельний мораторій не діятиме з 1 до 20 січня.

Одразу після голосування 20 грудня за продовження мораторію у Раді була зареєстрована постанова про скасування результатів голосування, оскільки воно відбувалось з кнопкодавством.

Про це у своєму Facebook повідомив нардеп Олексій Мушак, який і є автором цього проекту постанови.

За мораторій було проголосовано о 17:53, а о 17:54 була зареєстрована моя постанова про скасування результатів голосування, бо воно пройшло з кнопкодавством,

– зазначив нардеп.

Він пояснив, що через цю зареєстровану постанову про скасування результатів голосування продовження мораторію не вступить у силу раніше 20 січня.

І весь цей час ми будемо показувати цинічність і брехливість заяв стосовно земельного питання від провідних політиків.

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"За ці 20 днів жодних проблем із землею не станеться. А це значить, що українців свідомо обманювали щодо необхідності продовження мораторію. І це відбувалося лише з однією метою – прикрити свої шкурні дріб'язкові інтереси байками про "захист українців", – заявив нардеп.

Це означає, що продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення призупинено, оскільки згідно з регламентом Верховної Ради, спікер і президент не можуть підписати закон про продовження мораторію до того, як Рада розгляне ці постанови.

21 грудня відбулось останнє пленарне засідання парламенту у 2018 році. Наступного разу нардепи зберуться під куполом не раніше, ніж в середині січня.

Як наслідок, приблизно 20 днів мораторій на продаж землі в Україні діяти не буде, проте, за словами фахівців, торгувати землями сільгосппризначення це не дозволить.

18 грудня Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Відомо, що у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми вже напрацьований законопроект про відкриття ринку землі в Україні.



Ввечері 20 грудня Верховна Рада України продовжила мораторій на продаж землі в Україні до 2020 року.

Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.



Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.