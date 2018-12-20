Законопроект про ринок землі в Україні уже готовий – меморандум МВФ

Разом з фахівцями зі Світового банку уряд підготував законопроект, яким в Україні запровадять вільний ринок земель сільськогосподарського призначення.

Як пише "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми stand-by.

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За даними агентства, у Меморандумі про економічну і фінансову політику зазначено, що проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення уже готовий.

Ми продовжимо нашу підготовку до створення прозорого ринку землі сільськогосподарського призначення. Робоча група, до складу якої увійшли відповідні міністерства, у співпраці зі Світовим банком підготувала проект закону про обіг земель з метою дозволити продаж землі за умови дії адекватних запобіжників,

– зазначено в документі.

У ньому також йдеться, що в "в Україні стартувала інформаційна кампанія, яка буде пояснювати переваги впровадження земельної реформи".

18 грудня стало відомо, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром у 1,4 мільярда доларів має надійти вже найближчим часом.

Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.



Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.

20 грудня Верховна Рада проголосувала за продовження мораторію на продаж землі до 2020 року.