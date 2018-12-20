20:25
20 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін-ексгібіціоніст. Олімпіадозаміщення від Кирила
      Вєсті Кремля
      22:28, 19 грудня
      Вєсті.UA: Щедрий Миколай для Насірова. Фінансовий геній Савченко
      Вєсті.UA
      21:16, 19 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Законопроект про ринок землі в Україні уже готовий – меморандум МВФ

      287 Читать новость на русском
      Ринок землі в Україні: Рада продовжила мораторій на продаж до 2020 року
      Ринок землі в Україні: Рада продовжила мораторій на продаж до 2020 року / Фото із відкритих джерел

      Разом з фахівцями зі Світового банку уряд підготував законопроект, яким в Україні запровадять вільний ринок земель сільськогосподарського призначення.

      Як пише "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у меморандумі про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом в рамках нової кредитної програми stand-by.

      Читайте також: Чому фермери не хочуть, аби уряд скасував мораторій на землю

      За даними агентства, у Меморандумі про економічну і фінансову політику зазначено, що проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення уже готовий.

      Ми продовжимо нашу підготовку до створення прозорого ринку землі сільськогосподарського призначення. Робоча група, до складу якої увійшли відповідні міністерства, у співпраці зі Світовим банком підготувала проект закону про обіг земель з метою дозволити продаж землі за умови дії адекватних запобіжників,
      – зазначено в документі.

      У ньому також йдеться, що в "в Україні стартувала інформаційна кампанія, яка буде пояснювати переваги впровадження земельної реформи".

      18 грудня стало відомо, що Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром у 1,4 мільярда доларів має надійти вже найближчим часом.

      Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.

      Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.

      Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.

      20 грудня Верховна Рада проголосувала за продовження мораторію на продаж землі до 2020 року.

      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Новини нерухомості МВФ
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найгучніші секс-скандали 2018 року, про які писали всі ЗМІ
      сьогодні , 20:02 Найгучніші секс-скандали 2018 року, про які писали всі ЗМІ
      Євгенія Мазур 158
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      сьогодні , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      сьогодні , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: більше комфорту та безпеки
      1
      Як служителі Феміди все частіше обмежують свободу слова в Україні
      сьогодні , 19:57 Як служителі Феміди все частіше обмежують свободу слова в Україні
      Ірина Шиба 37
      Новий рік для депутата: з ким зустрічатимуть та куди поїдуть на свята народні обранці
      сьогодні , 19:02 Новий рік для депутата: з ким зустрічатимуть та куди поїдуть на свята народні обранці
      Ірина Поліщук 496
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Тіна Кароль святкує Хелловін: який костюм обрала співачка
       1 листопада , 18:47
      "Укрпошта" погрожує припинити доставку пенсій
       27 вересня , 14:55
      Мессі та Суарес разом відсвяткували перемогу над Реалом
       29 жовтня , 09:17
      Почему нельзя ставить зимнюю резину только на переднюю ось: видео
       12 грудня , 09:58
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук