Законопроект о рынке земли в Украине уже готов – меморандум МВФ

Вместе со специалистами из Всемирного банка правительство подготовило законопроект, которым в Украине введут свободный рынок земель сельскохозяйственного назначения.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by.

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По данным агентства, в Меморандуме об экономической и финансовой политике указано, что проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения уже готов.

Мы продолжим нашу подготовку к созданию прозрачного рынка земли сельскохозяйственного назначения. Рабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве со Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель с целью разрешить продажу земли при условии действия адекватных предохранителей,

– указано в документе.

В нем также говорится, что в "в Украине стартовала информационная кампания, которая будет объяснять преимущества внедрения земельной реформы".

18 декабря стало известно, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш из этой программы размером в 1,4 миллиарда долларов должен поступить уже в ближайшее время.

Что сейчас с рынком земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.



Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде.



Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

20 декабря Верховная Рада проголосовала за продление моратория на продажу земли до 2020 года.