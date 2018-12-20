19:41
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Законопроект о рынке земли в Украине уже готов – меморандум МВФ

      150 Читати новину українською
      Рынок земли в Украине: Рада продлила мораторий на продажу до 2020 года
      Рынок земли в Украине: Рада продлила мораторий на продажу до 2020 года / Фото из открытых источников

      Вместе со специалистами из Всемирного банка правительство подготовило законопроект, которым в Украине введут свободный рынок земель сельскохозяйственного назначения.

      Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом говорится в меморандуме о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом в рамках новой кредитной программы stand-by.

      Читайте также: Почему фермеры не хотят, чтобы правительство отменило мораторий на землю

      По данным агентства, в Меморандуме об экономической и финансовой политике указано, что проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения уже готов.

      Мы продолжим нашу подготовку к созданию прозрачного рынка земли сельскохозяйственного назначения. Рабочая группа, в состав которой вошли соответствующие министерства, в сотрудничестве со Всемирным банком подготовила проект закона об обороте земель с целью разрешить продажу земли при условии действия адекватных предохранителей,
      – указано в документе.

      В нем также говорится, что в "в Украине стартовала информационная кампания, которая будет объяснять преимущества внедрения земельной реформы".

      18 декабря стало известно, что Совет Международного валютного фонда согласовал новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш из этой программы размером в 1,4 миллиарда долларов должен поступить уже в ближайшее время.

      Что сейчас с рынком земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.

      Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является заключение договора об аренде.

      Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

      20 декабря Верховная Рада проголосовала за продление моратория на продажу земли до 2020 года.

      Теги: Новости Украины Новости политики Рынок земли МВФ Новости недвижимости
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Новый год для депутата: с кем будут встречать и куда поедут на праздники народные избранники
      сегодня , 19:02 Новый год для депутата: с кем будут встречать и куда поедут на праздники народные избранники
      Ірина Поліщук 89
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      сегодня , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      сегодня , 16:00 Тест-драйв Subaru Forester: больше комфорта и безопасности
      1
      Боротьба без правил з ініціативи міністра
      сегодня , 19:01 Боротьба без правил з ініціативи міністра
      Іван Вербицький 64
      Пресс-конференция Путина: главные тезисы об Украине и мире
      сегодня , 18:48 Пресс-конференция Путина: главные тезисы об Украине и мире
      476
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук