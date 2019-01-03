Скільки держава заробила на аукціонах з оренди землі у 2018 році: інфографіка

Стало відомо, скільки коштів надійшло у місцеві бюджети України у 2018 році від проведення аукціонів з продажу прав оренди землі.

У 2018-му на платформі OpenMarket, що належить держпідприємству СЕТАМ Міністерства юстиції України було проведено 179 земельних аукціонів.

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Як звітує прес-служба Мін'юсту, завдяки цим торгам було отримано понад 14,6 мільйонів гривень.

Загальна стартова сума лотів разом з тими аукціонами, на які ще проводиться реєстрація, на кінець грудня 2018-го становила 6 432 219 гривень, а загальна сума реалізації – 14 603 811 гривень.

У СЕТАМі запевняють, що завдяки цим торгам українці, які здають землю в оренду можуть отримати набагато більше, ніж на традиційних аукціонах.



Електронні земельні аукціони 2018

До слова, наприкінці грудня 2018 перші аукціони з продажу прав на оренду землі відбулись на платформі ProZorro.Продажі, під час яких заробили понад 440 тисяч гривень.

Нагадаємо, 20 грудня 2018 року Верховна Рада проголосувала за продовження заборони (мораторій) на продаж землі в Україні до 2020 року.

Що зараз із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона (мораторій) на продаж та відчуження сільськогосподарських земель.



Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі для користування іншим особам є укладання договору про оренду.



Формальною причиною для продовження мораторію є відсутність в Україні інфраструктури для запровадження ринку купівлі та продажу сільськогосподарської землі.