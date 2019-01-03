20:34
3 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лекарства для Путина. Двуликий Брыль-Янус российской журналистики
      Вєсті Кремля
      16:42, сегодня
      Вести.UA. Жир: Возвращение джедаев или Пророчество о Насирове. Савченко и "золотое руно"
      Вєсті.UA
      18:39, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Сколько государство заработало на аукционах по аренде земли в 2018 году

      6 Читати новину українською
      В 2018 в Украине состоялось более 170 аукционов по продаже прав на аренду земли
      В 2018 в Украине состоялось более 170 аукционов по продаже прав на аренду земли / Фото из открытых источников

      Стало известно, сколько средств поступило в местные бюджеты Украины в 2018 году от проведения аукционов по продаже прав аренды земли.

      В 2018 году на платформе OpenMarket, принадлежащей госпредприятию СЕТАМ Министерства юстиции Украины было проведено 179 земельных аукционов.

      Читайте также: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      Как отчитывается пресс-служба Минюста, благодаря этим торгам было получено более 14,6 миллионов гривен.

      Общая стартовая сумма лотов вместе с теми аукционами, на которые еще проводится регистрация, на конец декабря 2018 составила 6 432 219 гривен, а общая сумма реализации – 14 603 811 гривен.

      В СЕТАМ уверяют, что благодаря этим торгам украинцы, которые сдают землю в аренду, могут получить гораздо больше, чем на традиционных аукционах.

      аукціони оренда землі СЕТАМ
      Электронные земельные аукционы 2018

      Кстати, в конце декабря 2018 первые аукционы по продаже прав на аренду земли состоялись на платформе ProZorro.Продажи, во время которых заработали более 440 тысяч гривен.

      Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление запрета (мораторий) на продажу земли в Украине до 2020 года.

      Что сейчас с рынком земли в Украине?
      На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.

      Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли для пользования другим лицам является заключение договора об аренде.

      Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

      ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

      •  
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Рынок земли Новости недвижимости Украины Министерство юстиции Аукцион
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Трансферы украинских клубов 2019 года
      сегодня , 20:30 Трансферы украинских клубов 2019 года
      2
      Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      сегодня , 20:10 Взрыв в Магнитогорске: что известно и причины обвала многоэтажки
      Світлана Попова 183
      США и Трамп: охота на "персону №1"
      сегодня , 19:02 США и Трамп: охота на "персону №1"
      Борис Немировський 148
      Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      сегодня , 19:00 Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      Олекса Коба 1356
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      сегодня , 18:30 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 21018
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Во въезде в Украину по новым правилам отказано 7 россиянам
       1 марта 2015 , 19:00
      Боец Нацгвардии погиб в ДТП из-за лося
       3 мая 2016 , 12:00
      Трассу Киев-Одесса сделают платной
       11 сентября 2018 , 10:30
      В Украине представлены четыре новые модели Mercedes-Benz
       25 октября 2018 , 09:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук