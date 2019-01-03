Сколько государство заработало на аукционах по аренде земли в 2018 году

Стало известно, сколько средств поступило в местные бюджеты Украины в 2018 году от проведения аукционов по продаже прав аренды земли.

В 2018 году на платформе OpenMarket, принадлежащей госпредприятию СЕТАМ Министерства юстиции Украины было проведено 179 земельных аукционов.

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Как отчитывается пресс-служба Минюста, благодаря этим торгам было получено более 14,6 миллионов гривен.

Общая стартовая сумма лотов вместе с теми аукционами, на которые еще проводится регистрация, на конец декабря 2018 составила 6 432 219 гривен, а общая сумма реализации – 14 603 811 гривен.

В СЕТАМ уверяют, что благодаря этим торгам украинцы, которые сдают землю в аренду, могут получить гораздо больше, чем на традиционных аукционах.



Электронные земельные аукционы 2018

Кстати, в конце декабря 2018 первые аукционы по продаже прав на аренду земли состоялись на платформе ProZorro.Продажи, во время которых заработали более 440 тысяч гривен.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада проголосовала за продление запрета (мораторий) на продажу земли в Украине до 2020 года.

Что сейчас с рынком земли в Украине?

На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.



Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли для пользования другим лицам является заключение договора об аренде.



Формальной причиной для продления моратория является отсутствие в Украине инфраструктуры для внедрения рынка купли и продажи сельскохозяйственной земли.

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