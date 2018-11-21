Права на аренду земли теперь можно приобрести на аукционе Prozorro

В системе электронных торгов "Prozorro.Продажи" запустили аукционы по продаже прав аренды на земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Об этом во время брифинга после заседания Кабмина 21 ноября сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

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Он пояснил, что это будет работать, как и другие аукционы.

Лот можно будет подать или продать с любой подключенной к "Prozorro.Продажи" платформы. Каждый клиент может выбрать ту, которой он доверяет,

– отметил Максим Нефедов.

По словам директора госпредприятия "Prozorro.Продажи" Алексея Соболева, по этой процедуре уже могут работать 10 площадок.

В ближайшее время будут выставлены первые три лота – земельные участки в Ивано-Франковской, Ровненской и Винницкой областях.

Он добавил, что первые результаты по этим аукционам можно будет увидеть примерно через месяц.

Напомним, в конце 2017 года президент Петр Порошенко продлил мораторий на продажу земель сельхозназначения в Украине еще на год.



22 августа вступило в силу решение Европейского суда, согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека.