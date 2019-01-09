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      Что означает приостановление действия земельного моратория: объяснение эксперта

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      Можно ли временно продавать землю?
      Можно ли временно продавать землю? / unsplash.com

      Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения действует до принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

      20 декабря Верховная Рада проголосовала за продление запрета на продажу земли в Украине до 2020 года.

      Сразу после этого голосования в Раде было зарегистрировано постановление об отмене результатов голосования, поскольку оно происходило с кнопкодавством.

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      Из-за этого зарегистрированного постановления продление моратория, за которое проголосовали нардепы, не вступит в силу раньше 20 января 2019 года.

      Специалисты пояснили, будет ли иметь последствия такое техническое непродление действия моратория на возможность продажи земли в Украине.

      Об этом в комментарии 24 каналу рассказал заместитель руководителя Стратегической группы советников Премьер-министра (SAGSUR) Павел Кухта.

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      По его словам, в конце прошлого года в Верховной Раде "разыграли спектакль", когда депутаты выступали и что-то кричали за продление моратория. Проголосовали с нарушением требований регламента – кнопкодавили. Другие депутаты подали постановление об обжаловании этого голосования. Как следствие, законопроект не подписан и не вступил в силу.

      Мораторий технически не продлен, но все равно действует. Потому что закон об обороте земель не принят. Сейчас не изменилось ничего. Просто не вступило в силу популистское решение, которое не имеет никаких юридических последствий. И это показало всю несуразность этого популистского пиара: люди с трибуны парламента отстаивали как нечто важное вещь, не имеющую юридической силы. А с точки зрения здравого смысла и развития экономики Украины она даже вредна,
      – подчеркнул эксперт.

      Павел Кухта отметил, что отдельные "усердные лица", а также фермеры и ныне продают сельскохозяйственную землю по ряду известных заинтересованным лицам теневых схем.

      "Так, например, на популярной платформе онлайн-объявлений OLX есть раздел "земельные участки". Просто введите там в поиск – "Земельный участок сельхозназначения". Я делал это несколько недель назад. И за 20 километров от Киева нашел таких 20 гектаров, в топе продаж. К тому же по очень низкой цене – 500 долларов за гектар".

      Это неадекватно низкая цена. Реально – ниже чем 1000 долларов она не может стоить. И это свидетельствует о том, о чем постоянно говорят экономисты: из-за отсутствия рынка стоимость этой земли занижена. И на самом деле рынок действует, просто теневой, нелегальный. На этом как раз проигрывают собственники земли, потому что она слишком низкая,
      – акцентировал Кухта.

      Эксперт напомнил, что парламент поручил правительству до 1 марта подать в Раду новый закон об обороте земель, принятие которого закроет все вопросы.

      Что сейчас с рынком земли в Украине? На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель.

      Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и введения открытого рынка покупки и продажи такой земли.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости недвижимости Законодательство Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Оренда земли Рынок земли
      Источник: 24 канал
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