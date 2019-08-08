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      Зеленский анонсировал создание рынка земли в Украине в 2020 году

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      Рынок земли в Украине 2020 – Зеленский анонсировал его создание
      Владимир Зеленский анонсировал создание рынка земли в Украине / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что земельная реформа в Украине будет проведена до конца 2019 года, а рынок земли будет введен в 2020 году.

      Об этом он заявил во время выступления на украинско-турецком бизнес-форуме в Стамбуле.

      Узнайте больше: Мораторий, обнищание и популизм: 5 мифов о рынке земли

      В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли в 40 миллионов гектаров, что является одной из лучших в мире по своему качеству,
      – сказал Зеленский.

      По его словам, в Украине уже сегодня есть турецкие компании, владеющие землей. Он назвал компанию "Онур", которая часто выступает подрядчиком в ремонте и строительстве украинских дорог.

      "Надеюсь, таких компаний будет больше, особенно это касается южной части Украины, где есть необходимость создания и развития мелиоративных систем. Здесь мы также рассматриваем возможность для государственного частного партнерства", – сказал Зеленский.

      Пройдите тест: Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

      Ранее в Офисе президента уже анонсировали, что до конца года планируют отменить мораторий на продажу сельскохозяйственной земли и после этого планируют запустить рынок сельхозземель в Украине.

      Что с рынком земли в Украине сейчас?На сегодня в Украине действует запрет (мораторий) на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Верховная Рада продлила его до 1 января 2020 года.

      Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий должен прекратить действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      Несмотря на запрет на продажу в Украине активно торгуют землями сельскохозяйственного назначения. Объявления о покупке/продаже паев без особого труда можно найти на сайтах объявлений.

      Где и по сколько в Украине продают землю под мораторием: инфографика 24 канала

      мораторій продаж землі ринок землі інфографіка

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      Теги: Новости политики Рынок земли Мораторий на продажу земли Владимир Зеленский Новости Турции Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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