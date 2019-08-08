06:11
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      За сколько в Украине продают землю под мораторием: инфографика по областям

      710 Читати новину українською
      За сколько в Украине продают землю под мораторием
      За сколько в Украине продают землю под мораторием / Коллаж 24 канала

      По меньшей мере до 1 января 2020 года действует мораторий на продажу земли. Несмотря на этот запрет и отсутствие рынка в Украине активно торгуют землями сельскохозяйственного назначения.

      8 августа во время бизнес-форума в Турции украинский президент Владимир Зеленский анонсировал, что земельная реформа в Украине будет проведена уже до конца 2019 года, а рынок земли запустят – в 2020.

      Пройдите тест: Нужен ли мораторий: что вы знаете о земельной реформе

      Что следует знать о рынке земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на их продажу Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.

      Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями с/х назначения – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды. Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      Аналитики платформы VoxUkraine исследовали, где и за сколько можно в Украине купить паи, в каких областях их продают больше, а в каких дороже.

      Для анализа использовать 5620 объявлений, выставленных на OLX. По закону, покупка или продажа земли сельскохозяйственного назначения в Украине невозможна из-за отсутствия рынка, однако подобные объявления можно с легкостью найти в сети.

      Где и за сколько продают долевую землю в Украине?

      По подсчетам аналитиков, на сайте OLX выставлено на продажу 52 400 гектаров паевой земли. Для сравнения, в Госгеокадастре указано, что в целом в Украине зарегистрировано 27,7 миллионов гектаров земель с/х назначения.

      То есть, 52,4 тыс га, выставленные на продажу на онлайн-платформах – это менее 1% от этой площади.

      Больше всего продают земли на востоке и юге Украины, меньше всего – в западных областях. Например, в Днепропетровской области продают – 7252 га, в Запорожской – 5479 га, в Харьковской – 4525 га. В то же время в Черновицкой – 172 га, во Львовской – 246 га и в Волынской – 344 га.

      В течение 2016-2019 средняя цена на гектар паевой земли в Украине составила 37 393 грн/га. За период анализа (в реальном выражении) она существенно снизилась:

      2016 – 54 545 грн/га,
      2017 – 42 487 грн/га,
      2018 – 40 050 грн/га,
      2019 – 36 228 грн/га.

      Дороже его всгектар земли стоит на Львовщине – 53 824 грн, а наименьшую цену за такую ​​же площадь пая просят в Донецкой области – 22539 грн/га.

      Медианная цена продажи паев по областям по областям, грн/га:

      1. Львовская – 53 824
      2. Киевская – 52 261
      3. Винницкая – 51 377
      4. Черкасская – 50 263
      5. Тернопольская – 50 070
      6. Полтавская – 49 710
      7. Черновицкая – 47 938
      8. Хмельницкая – 45 622
      9. Кировоградская – 41 683
      10. Житомирская – 41 444
      11. Волынская – 39 408
      12. Ровенская – 38 951
      13. Сумская – 36 680
      14. Одесская – 36 071
      15. Николаевская – 35 683
      16. Харьковская – 33 077
      17. Днепропетровск – 32 413
      18. Херсонская – 28 142
      19. Запорожская – 27 992
      20. Черниговская – 26 126
      21. Луганская – 26 079
      22. Донецк – 22 539

      ринок землі мораторій на продаж землі ціни на землю інфографіка
      За сколько в областях Украины продают землю под мораторием: инфографика 24 канала

      •  
      blog_ava
      "Иностранцы скупят все наши земли": Фурса развеял миф об отмене моратория
      сегодня
      152
      Теги: Рынок земли Мораторий на продажу земли Законодательство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Цены Оренда земли
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      566
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 467
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 904
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 283
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук