За сколько в Украине продают землю под мораторием: инфографика по областям

По меньшей мере до 1 января 2020 года действует мораторий на продажу земли. Несмотря на этот запрет и отсутствие рынка в Украине активно торгуют землями сельскохозяйственного назначения.

8 августа во время бизнес-форума в Турции украинский президент Владимир Зеленский анонсировал, что земельная реформа в Украине будет проведена уже до конца 2019 года, а рынок земли запустят – в 2020.

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Что следует знать о рынке земли в Украине?На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на их продажу Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.



Из-за запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться своими землями с/х назначения – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды. Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

Аналитики платформы VoxUkraine исследовали, где и за сколько можно в Украине купить паи, в каких областях их продают больше, а в каких дороже.

Для анализа использовать 5620 объявлений, выставленных на OLX. По закону, покупка или продажа земли сельскохозяйственного назначения в Украине невозможна из-за отсутствия рынка, однако подобные объявления можно с легкостью найти в сети.

Где и за сколько продают долевую землю в Украине?

По подсчетам аналитиков, на сайте OLX выставлено на продажу 52 400 гектаров паевой земли. Для сравнения, в Госгеокадастре указано, что в целом в Украине зарегистрировано 27,7 миллионов гектаров земель с/х назначения.

То есть, 52,4 тыс га, выставленные на продажу на онлайн-платформах – это менее 1% от этой площади.

Больше всего продают земли на востоке и юге Украины, меньше всего – в западных областях. Например, в Днепропетровской области продают – 7252 га, в Запорожской – 5479 га, в Харьковской – 4525 га. В то же время в Черновицкой – 172 га, во Львовской – 246 га и в Волынской – 344 га.

В течение 2016-2019 средняя цена на гектар паевой земли в Украине составила 37 393 грн/га. За период анализа (в реальном выражении) она существенно снизилась:

2016 – 54 545 грн/га,

2017 – 42 487 грн/га,

2018 – 40 050 грн/га,

2019 – 36 228 грн/га.

Дороже его всгектар земли стоит на Львовщине – 53 824 грн, а наименьшую цену за такую ​​же площадь пая просят в Донецкой области – 22539 грн/га.

Медианная цена продажи паев по областям по областям, грн/га:

Львовская – 53 824 Киевская – 52 261 Винницкая – 51 377 Черкасская – 50 263 Тернопольская – 50 070 Полтавская – 49 710 Черновицкая – 47 938 Хмельницкая – 45 622 Кировоградская – 41 683 Житомирская – 41 444 Волынская – 39 408 Ровенская – 38 951 Сумская – 36 680 Одесская – 36 071 Николаевская – 35 683 Харьковская – 33 077 Днепропетровск – 32 413 Херсонская – 28 142 Запорожская – 27 992 Черниговская – 26 126 Луганская – 26 079 Донецк – 22 539



За сколько в областях Украины продают землю под мораторием: инфографика 24 канала