Рынок земли в Украине: в правительстве рассказали, как планируют его запускать

В Министерстве аграрной политики поделились планами открытия рынка земли в Украине.

Как отметила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, в правительстве выступают за поэтапное открытие рынка земли.

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По ее словам, Кабмин уже несколько лет, как отошел от "популистского вопроса" – "открывать рынок земли" – к более конкретному – как это сделать.

Министерство поддерживает поэтапное открытие рынка земли с необходимыми ограничениями и предохранителями,

– цитирует "Интерфакс-Украина" выступление Трофимцевой во время Всеукраинского земельного форума в Киеве.

Исполняющая обязанности министра отметила, что в прошлом году ведомство запустило проект со всемирным банком для обеспечения финансирования сельхозпроизводителей с момента открытия рынка земли.

Минагропрод также рассматривает преференции при покупке земли для аграрных производителей с долгим периодом инвестиций, в частности, для предприятий в области животноводства, ореховодства, садоводства, производства фруктов и овощей.

Что сейчас с рынком земли в Украине?

На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на продажу земли Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.

Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

Евросуд признал постоянное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине таким, который нарушает права человека.