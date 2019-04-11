10:45
11 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина все игнорируют. За мат – тюрьма
      Вєсті Кремля
      23:51, 10 апреля
      Вести.UA: Останется ли Луценко на должности. Каких зверят коллекционирует Мосийчук
      Вєсті.UA
      19:41, 10 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 2
      Згадати все
      21:39, 10 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости недвижимости
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Рынок земли в Украине: в правительстве рассказали, как планируют его запускать

      35 Читати новину українською
      Исполняющая обязанности министра аграрной политики Ольга Трофимцева
      Исполняющая обязанности министра аграрной политики Ольга Трофимцева / Facebook

      В Министерстве аграрной политики поделились планами открытия рынка земли в Украине.

      Как отметила исполняющая обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, в правительстве выступают за поэтапное открытие рынка земли.

      Пройдите тест: Что вы знаете о земельной реформе в Украине

      По ее словам, Кабмин уже несколько лет, как отошел от "популистского вопроса" – "открывать рынок земли" – к более конкретному – как это сделать.

      Министерство поддерживает поэтапное открытие рынка земли с необходимыми ограничениями и предохранителями,
      – цитирует "Интерфакс-Украина" выступление Трофимцевой во время Всеукраинского земельного форума в Киеве.

      Исполняющая обязанности министра отметила, что в прошлом году ведомство запустило проект со всемирным банком для обеспечения финансирования сельхозпроизводителей с момента открытия рынка земли.

      Минагропрод также рассматривает преференции при покупке земли для аграрных производителей с долгим периодом инвестиций, в частности, для предприятий в области животноводства, ореховодства, садоводства, производства фруктов и овощей.

      Что сейчас с рынком земли в Украине?

      На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Мораторий на продажу земли Верховная Рада Украины продлила до 1 января 2020 года.

      Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими – единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.

      Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.

      Евросуд признал постоянное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине таким, который нарушает права человека.

      читайте также:
      •  
      blog_ava
      Гороскоп на 11 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      9233
      Теги: Оренда земли Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Министерство агрополитики Рынок земли
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      сегодня , 10:01 Россия отправит крейсер "Москва" на покой
      Злой Одессит 415
      Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      сегодня , 08:45 Сколько будет стоить пасхальная корзина в Украине в этом году
      176
      Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      сегодня , 08:44 Історія судді, яку покарали за відмову застосовувати домашній арешт до опонента президента
      Фундація DEJURE 784
      "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      сегодня , 07:40 "Барселона" минимально победила "Манчестер Юнайтед" на выезде: видео
      287
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      10 апреля , 22:45 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 18737
      Где живет Зеленский: какой недвижимостью владеет кандидат в президенты
       8 апреля , 13:02
      Дача и квартиры жены: какой недвижимостью владеет Анатолий Гриценко
       2 марта , 21:01
      Дизайн маленькой кухни: 5 советов, как увеличить пространство
       5 февраля , 16:01
      Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать
       21 марта , 14:01
      Сэкономить на ремонте: как восстановить старый паркет своими руками
       29 апреля , 11:33
      Что делает Brexit с ценами на элитное жилье в Лондоне
       6 февраля , 13:49
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук