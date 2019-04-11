Ринок землі в Україні: в уряді розповіли, як планують його запускати

У Міністерстві аграрної політики поділились планами відкриття ринку землі в Україні.

Як зазначила виконувачка обов'язків міністра аграрної політики і продовольства України Ольга Трофімцева, в уряді виступають за поетапне відкриття ринку землі.

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За її словами, Кабмін вже кілька років, як відійшов від "популітського питання" – "Чи відкривати ринок землі" – до більш конкретного – як це зробити.

Міністерство підтримує поетапне відкриття ринку землі з необхідними обмеженнями і запобіжниками,

– цитує "Інтерфакс-Україна" виступ Трофімцевої під час Всеукраїнського земельного форуму у Києві.

Виконувачка обов'язків міністра зазначила, що торік відомство запустило проект зі світовим банком для забезпечення фінансування сільгоспвиробників з моменту відкриття ринку землі.

Мінагропрод також розглядає преференції при купівлі землі для аграрних виробників з довгим періодом інвестицій, зокрема, для підприємств в галузі тваринництва, горіхівництва, садівництва, виробництва фруктів і овочів.

Що зараз з ринком землі в Україні?

На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на продаж землі Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.

Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

Євросуд визнав постійне продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні таким, що порушує права людини.