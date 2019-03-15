Сколько земли продали в Украине через аукционы и сколько на этом заработали: инфографика
В Минюсте отчитались о темпах и результатах проведения земельных аукционов в Украине с помощью системы электронных торгов.
С осени 2018 года госпредприятие "СЕТАМ" запустило пилотный проект по продаже прав аренды на землю через электронные торги.
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За это время было проведено 503 успешных аукциона, на которых государство заработало более 40,6 миллионов гривен.
Средний прирост от стартовой цены лота до конечной суммы продаж составил 180%.
На аукционах реализовывали земельные участки, принадлежащие местным органам власти, вырученные с аукционов средства шли в местные бюджеты.
Аукционы по продаже прав на аренду земли в Украине: инфографика
В 2018 году на платформе OpenMarket было проведено 179 земельных аукционов на общую сумму более 14,6 миллионов гривен.
В конце прошлого года первые аукционы по продаже прав на аренду земли состоялись на платформе электронных торгов ProZorro.Продажи.
Что сейчас происходит с рынком земли в Украине?
На сегодня в Украине действует запрет на продажу и отчуждение сельскохозяйственных земель. Мораторий на продажу земли был продлен до 1 января 2020 года.
Владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться ими, а единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.
Мораторий прекратит действие после принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи такой земли.
Евросуд признал постоянное продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине нарушающим права человека.
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