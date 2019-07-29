По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях
Щонайменше до 1 січня 2020 року діє мораторій на продаж землі. Попри цю заборону і відсутність ринку в Україні активно торгують землями сільськогосподарського призначення.
Що варто знати про ринок землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на їхній продаж Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.
Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями с/г призначення – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди. Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.
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Аналітики платформи VoxUkraine дослідили, де і за скільки можна в Україні купити паї, в яких областях їх продають найбільше, а в яких найдорожче.
Для аналізу використати 5620 оголошень, виставлених на OLX. За законом, купівля чи продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні неможлива через відсутність ринку, проте подібні оголошення можна з легкістю знайти в мережі.
Де і по скільки продають пайову землю в Україні?
За підрахунками аналітиків, на сайті OLX виставлено на продаж 52,4 тисяч гектарів пайової землі. Для порівняння, у Держгеокадастрі вказано, що загалом в Україні зареєстровано 27,7 мільйонів гектарів земель с/г призначення.
Тобто, 52,4 тис га, виставлені на продаж на онлайн-платформах – це менше 1% від цієї площі.
Найбільше продають землі на сході та півдні України, найменше – у західних областях. Наприклад, у Дніпропетровській області продають – 7252 га, у Запорізькій – 5479 га, у Харківській – 4525 га. Водночас у Чернівецькій – 172 га, у Львівській – 246 га та у Волинській – 344 га.
Впродовж 2016-2019 середня ціна на гектар пайової землі в Україні становила 37 393 грн/га. За період аналізу (у реальному вираженні) вона суттєво знизилась:
2016 – 54 545 грн/га,
2017 – 42 487 грн/га,
2018 – 40 050 грн/га,
2019 – 36 228 грн/га.
Найдорожче гектар землі коштує на Львівщині – 53 824 грн, а найменшу ціну за таку ж площу паю просять у Донецькій області – 22 539 грн/га.
Медіанна ціна продажу паїв за областями за областями, грн/га:
- Львівська – 53 824
- Київська – 52 261
- Вінницька – 51 377
- Черкаська – 50 263
- Тернопільська – 50 070
- Полтавська – 49 710
- Чернівецька – 47 938
- Хмельницька – 45 622
- Кіровоградська – 41 683
- Житомирська – 41 444
- Волинська – 39 408
- Рівненська – 38 951
- Сумська – 36 680
- Одеська – 36 071
- Миколаївська – 35 683
- Харківська – 33 077
- Дніпропетровська – 32 413
- Херсонська – 28 142
- Запорізька – 27 992
- Чернігівська – 26 126
- Луганська – 26 079
- Донецька – 22 539
По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу