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      По скільки в Україні продають землю під мораторієм: інфографіка по областях

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      По скільки в Україні продають землю під мораторієм
      По скільки в Україні продають землю під мораторієм / Колаж 24 каналу

      Щонайменше до 1 січня 2020 року діє мораторій на продаж землі. Попри цю заборону і відсутність ринку в Україні активно торгують землями сільськогосподарського призначення.

      Що варто знати про ринок землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. Мораторій на їхній продаж Верховна Рада України продовжила до 1 січня 2020 року.

      Через заборону власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися своїми землями с/г призначення – єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди. Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу землі.

      Пройдіть тест: Чи потрібен мораторій: що ви знаєте про земельну реформу

      Аналітики платформи VoxUkraine дослідили, де і за скільки можна в Україні купити паї, в яких областях їх продають найбільше, а в яких найдорожче.

      Для аналізу використати 5620 оголошень, виставлених на OLX. За законом, купівля чи продаж землі сільськогосподарського призначення в Україні неможлива через відсутність ринку, проте подібні оголошення можна з легкістю знайти в мережі.

      Де і по скільки продають пайову землю в Україні?

      За підрахунками аналітиків, на сайті OLX виставлено на продаж 52,4 тисяч гектарів пайової землі. Для порівняння, у Держгеокадастрі вказано, що загалом в Україні зареєстровано 27,7 мільйонів гектарів земель с/г призначення.

      Тобто, 52,4 тис га, виставлені на продаж на онлайн-платформах – це менше 1% від цієї площі.

      Найбільше продають землі на сході та півдні України, найменше – у західних областях. Наприклад, у Дніпропетровській області продають – 7252 га, у Запорізькій – 5479 га, у Харківській – 4525 га. Водночас у Чернівецькій – 172 га, у Львівській – 246 га та у Волинській – 344 га.

      Впродовж 2016-2019 середня ціна на гектар пайової землі в Україні становила 37 393 грн/га. За період аналізу (у реальному вираженні) вона суттєво знизилась:

      2016 – 54 545 грн/га,
      2017 – 42 487 грн/га,
      2018 – 40 050 грн/га,
      2019 – 36 228 грн/га.

      Найдорожче гектар землі коштує на Львівщині – 53 824 грн, а найменшу ціну за таку ж площу паю просять у Донецькій області – 22 539 грн/га.

      Медіанна ціна продажу паїв за областями за областями, грн/га:

      1. Львівська – 53 824
      2. Київська – 52 261
      3. Вінницька – 51 377
      4. Черкаська – 50 263
      5. Тернопільська – 50 070
      6. Полтавська – 49 710
      7. Чернівецька – 47 938
      8. Хмельницька – 45 622
      9. Кіровоградська – 41 683
      10. Житомирська – 41 444
      11. Волинська – 39 408
      12. Рівненська – 38 951
      13. Сумська – 36 680
      14. Одеська – 36 071
      15. Миколаївська – 35 683
      16. Харківська – 33 077
      17. Дніпропетровська – 32 413
      18. Херсонська – 28 142
      19. Запорізька – 27 992
      20. Чернігівська – 26 126
      21. Луганська – 26 079
      22. Донецька – 22 539

      ринок землі мораторій на продаж землі ціни на землю інфографіка
      По скільки в областях України продають землю під мораторієм: інфографіка 24 каналу

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      Теги: Мораторій на продаж землі Ціни Новини нерухомості України Законодавство Оренда землі Ринок землі Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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