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      Україна відкриває нові візові центри за кордоном: перелік країн

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      Україна відкриває 18 нових візових центрів за кордоном
      Україна відкриває 18 нових візових центрів за кордоном / Ілюстративне фото

      Міністерство закордонних справ розширює мережу візових центрів України за кордоном. Окрім існуючих 56 візових центрів з'являться ще 18 нових у 16 країнах світу.

      Департамент консульської служби МЗС повідомив, що таким чином підвищиться рівень консульського обслуговування іноземців, які хочуть відвідати Україну

      Це цікаво: Навколо світу за 280 днів: українець об'їхав усі континенти без жодного авіаперельоту

      Тому, вже з серпня у 74 містах за кордоном будуть функціонувати візові центри України. 

      Нові візові центри відкриють у:

      • Сіднеї (Австралія),
      • Кабулі (Афганістан),
      • Мінську (Білорусь),
      • Лондоні (Сполучене Королівство Великобританії),
      • Александрії (Єгипет),
      • Тель-Авіві (Ізраїль),
      • Ахмедабаді (Індія),
      • Хайдарабаді (Індія),
      • Чандігарі (Індія),
      • Досі (Катар),
      • Мехіко (Мексика),
      • Гаазі (Нідерланди),
      • Веллінгтоні (Нова Зеландія),
      • Мускаті (Оман),
      • Рамаллі (Палестина),
      • Бангкоці (Таїланд),
      • Анталії (Туреччина),
      • Парижі (Франція).

      Іноземці, які живуть у цих країнах, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати інші додаткові послуги. Серед них: виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо.

      У МЗС нагадали, що на ці центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам. Проте, рішення щодо оформлення або відмови в оформленні віз прийматимуть безпосередньо консули України.

      безвіз

       Країни, в які можна мандрувати без віз українцям / інфогрфіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Мексика Індія Новини Туреччини Новини Білорусі Великобританія Палестина Єгипет Нідерланди Катар Новини Франції Нова Зеландія Таїланд Новини Ізраїля Афганістан Австралія МЗС України
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