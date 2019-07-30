Україна відкриває нові візові центри за кордоном: перелік країн
Міністерство закордонних справ розширює мережу візових центрів України за кордоном. Окрім існуючих 56 візових центрів з'являться ще 18 нових у 16 країнах світу.
Департамент консульської служби МЗС повідомив, що таким чином підвищиться рівень консульського обслуговування іноземців, які хочуть відвідати Україну
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Тому, вже з серпня у 74 містах за кордоном будуть функціонувати візові центри України.
Нові візові центри відкриють у:
- Сіднеї (Австралія),
- Кабулі (Афганістан),
- Мінську (Білорусь),
- Лондоні (Сполучене Королівство Великобританії),
- Александрії (Єгипет),
- Тель-Авіві (Ізраїль),
- Ахмедабаді (Індія),
- Хайдарабаді (Індія),
- Чандігарі (Індія),
- Досі (Катар),
- Мехіко (Мексика),
- Гаазі (Нідерланди),
- Веллінгтоні (Нова Зеландія),
- Мускаті (Оман),
- Рамаллі (Палестина),
- Бангкоці (Таїланд),
- Анталії (Туреччина),
- Парижі (Франція).
Іноземці, які живуть у цих країнах, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати інші додаткові послуги. Серед них: виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо.
У МЗС нагадали, що на ці центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам. Проте, рішення щодо оформлення або відмови в оформленні віз прийматимуть безпосередньо консули України.
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