Україна відкриває нові візові центри за кордоном: перелік країн

Міністерство закордонних справ розширює мережу візових центрів України за кордоном. Окрім існуючих 56 візових центрів з'являться ще 18 нових у 16 країнах світу.

Департамент консульської служби МЗС повідомив, що таким чином підвищиться рівень консульського обслуговування іноземців, які хочуть відвідати Україну

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Тому, вже з серпня у 74 містах за кордоном будуть функціонувати візові центри України.

Нові візові центри відкриють у:

Сіднеї (Австралія),

(Австралія), Кабулі (Афганістан),

(Афганістан), Мінську (Білорусь),

(Білорусь), Лондоні (Сполучене Королівство Великобританії),

(Сполучене Королівство Великобританії), Александрії (Єгипет),

(Єгипет), Тель-Авіві (Ізраїль),

(Ізраїль), Ахмедабад і (Індія),

і (Індія), Хайдарабаді (Індія),

(Індія), Чандігарі (Індія),

(Індія), Досі (Катар),

(Катар), Мехіко (Мексика),

(Мексика), Гаазі (Нідерланди),

(Нідерланди), Веллінгтоні (Нова Зеландія),

(Нова Зеландія), Мускаті (Оман),

(Оман), Рамаллі (Палестина),

(Палестина), Бангкоці (Таїланд),

(Таїланд), Анталії (Туреччина),

(Туреччина), Парижі (Франція).

Іноземці, які живуть у цих країнах, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати інші додаткові послуги. Серед них: виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо.

У МЗС нагадали, що на ці центри покладається лише технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам. Проте, рішення щодо оформлення або відмови в оформленні віз прийматимуть безпосередньо консули України.

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