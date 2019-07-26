Навколо світу за 280 днів: українець об'їхав усі континенти без жодного авіаперельоту
Український мандрівник Артемій Сурін повернувся додому з навколосвітньої подорожі, яка тривала 280 днів. Журналісти 24 каналу поспілкувалися зі сміливцем про резонансий арешт в Ірані та інші пригоди під час мандрів.
Про навколосвітню подорож Артемій мріяв все життя. До цього йшов з дитинства, коли познайомився з пригодницькими романами Жуля Верна.
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При плануванні мандрівки вирішив не втрачати контакт із землею, тож подорожував за канонами британського географічного товариства: жодного авіаперельоту.
Потрібно було перетнути всі меридіани, всі часові пояси, побувати на всіх континентах, двічі перетнути екватор,
– пояснив він.
Рухатись вирішив із Заходу на Схід, у ритмі з планетою. Від великих столиць до маловідомих точок на карті. В подорожі зрозумів, що найкращі місця на планеті – ті, де майже не ступала нога людини.
Маршрут подорожі українця
Найбільше ж вразила Антарктида з тисячами пінгвінів, розсипані по Тихому океану острови з різноманіттям культур та Сахара.
Навколосвітня подорож Артемія Суріна: дивіться фото
А ще – повні контрастів Пакистан та Іран. Там за зйомку пейзажу з квадрокоптера його арештували та звинуватили у шпигунстві. Суд тривав п'ять хвилин. Покаранням могло бути довічне ув'язнення або ж смертна кара. Та Артемій не розгубився.
Я імітував приступ панкреатиту й почав кричати, що мені потрібні ліки, які треба приймати тричі на день. Мене вивели до машини. Коли я відкрив багажник, то непомітно витягнув свій телефон,
– розповів він.
А далі був допис у Facebook та повідомлення консулу про арешт.
Потім – ув'язнення у тюрмі, допит та спецоперація посольства. Й попри все це – продовження подорожі.
Артемій повернувся додому Чорним морем та встановив одразу три рекорди. А далі хоче просто сховатись від всього світу в українських Карпатах й написати книгу про свої пригоди.
Які рекорди встановив Сурін? • Його навколосвітня подорож – перша, здійснена українцем по всіх шести континентах Землі. Він подолав 100 тисяч кілометрів без жодного авіаперельоту, не втративши при цьому контакту зі зовнішнім світом та популяризуючи Україну.
• Він також є першим українцем, який обійшов всю земну кулю й всі континенти планети за рекордний термін у 280 днів.
• Крім цього, це – перша безперервна кругосвітня подорож, здійснена українцем, в якій були зняті на відео всі континенти Землі за допомогою дрону.
А поки ж радить тим, хто лише наважується, реалізовувати свої мрії. Адже у подорожі вам знадобиться лише чотири речі: паспорт, банківська карта, мобільний телефон та посмішка.