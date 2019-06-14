Українець, який подорожує Європою на інвалідному візку: вражаюча історія

Активіст Дмитро Щебетюк разом із другом Костянтином Ічком довели, що подорожувати на інвалідному візку – реально. Маючи 100 євро на двох та не знаючи, куди ж їх занесе, хлопці побували у 10 країнах та змінили 26 автівок автостопом за місяць.

Маршрут подорожі хлопцям прокладали підписники у соцмережах. Впродовж місяця з наметом та 100 євро українці об'їздили майже всю Європу.

Читайте також: Як запхати слона в ручну поклажу: топ найкращих порад

Доля занесла мандрівників до Польщі, Чехії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Швейцарії, Австрії та Словаччини. Найнезручнішим містом виявилась романтична Венеція. А все через канали, вузькі вулички непристосовані до візка.



Дмитро Щебетюк і Костянтин Ічко

Познайомились мандрівники і з місцевими копами. Адже, в Європі заборонено зупиняти авто на автобанах та більшості доріг. А підсісти можна хіба на заправці чи стоянці.



Хлопці мали з собою лише намет та 100 євро

Зупинялись Констянтин та Дмитро зазвичай в українців, що мешкають за кордоном. Гроші на життя за кордоном хлопці заробляли музикою.



Гроші українці заробляли музикою

Цією мандрівкою хлопці вже надихнули не одну людину на подорожі.