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      Українець, який подорожує Європою на інвалідному візку: вражаюча історія

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      Активіст Дмитро Щебетюк разом із другом Костянтином Ічком довели, що подорожувати на інвалідному візку – реально. Маючи 100 євро на двох та не знаючи, куди ж їх занесе, хлопці побували у 10 країнах та змінили 26 автівок автостопом за місяць.

      Маршрут подорожі хлопцям прокладали підписники у соцмережах. Впродовж місяця з наметом та 100 євро українці об'їздили майже всю Європу.

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      Доля занесла мандрівників до Польщі, Чехії, Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Швейцарії, Австрії та Словаччини. Найнезручнішим містом виявилась романтична Венеція. А все через канали, вузькі вулички непристосовані до візка.

      щербатюк
      Дмитро Щебетюк і Костянтин Ічко

      Познайомились мандрівники і з місцевими копами. Адже, в Європі заборонено зупиняти авто на автобанах та більшості доріг. А підсісти можна хіба на заправці чи стоянці.

      щербатюк дмитро
      Хлопці мали з собою лише намет та 100 євро

      Зупинялись Констянтин та Дмитро зазвичай в українців, що мешкають за кордоном. Гроші на життя за кордоном хлопці заробляли музикою.

      щербатюк дмитро
      Гроші українці заробляли музикою

      Цією мандрівкою хлопці вже надихнули не одну людину на подорожі.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Подорожі Відпочинок Європа
      Джерело: 24 канал
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